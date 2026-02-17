Rheinmetall Aktie fällt um -2,74 % - 17.02.2026

Die Rheinmetall Aktie ist bisher um -2,74 % auf 1.581,50€ gefallen. Das sind -44,50 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,93 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Rheinmetall Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -5,57 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um -2,17 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,08 %. Im Jahr 2026 gab es für Rheinmetall bisher ein Plus von +3,68 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,17 % 1 Monat -14,08 % 3 Monate -5,57 % 1 Jahr +86,52 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um technische Lage und fundamentale Bewertung der Rheinmetall-Aktie: Kurs ~1.613€, kurzfristig korrigierend mit tieferen Hochs; kritische Widerstände 1.760–1.800€ (Rückeroberung nötig), Supports 1.500–1.560€ und 1.350–1.420€ (darunter klar bärisch). Fundamental werden Auftragsmeldungen und Produktionskapazitäten versus Unsicherheit bei Finanzierung militärischer Hilfe und Risiko eines Kriegsendes diskutiert; Geschäftsbericht 11. März als potentieller Kursauslöser.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,67 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Dax ist am Dienstagmorgen kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.800 Punkten berechnet, und damit fast exakt auf dem Schlussniveau vom Vortag. An der …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,32 %. Thales notiert im Minus, mit -2,22 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,22 %. Lockheed Martin legt um +1,15 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,34 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.