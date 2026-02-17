Bayer Aktie heute im Plus (46,56€) - 17.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Sie steigt um +1,50 % auf 46,56€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +0,11 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 46,56€, mit einem Plus von +1,50 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +61,04 % bei Bayer.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -1,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +23,28 % gewonnen.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,06 % 1 Monat +3,95 % 3 Monate +61,04 % 1 Jahr +113,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bedeutung der anstehenden SCOTUS‑Anhörung zu Glyphosat für Kurs und Bewertung von Bayer, die Aussetzung weiterer Klagen bis zur Entscheidung, kurzfristige Handelsdynamik (Einkäufe in London), sowie um Prognoseanhebungen, Dividendenrendite und technische Chartaspekte als Entscheidungsgrundlage für Ein- oder Haltepositionen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,76 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,87 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,04 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,19 %. Sanofi verliert -0,05 % Roche Holding notiert im Plus, mit +1,48 %.

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.