Vonovia Aktie legt zu - 17.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Vonovia Aktie. Mit einer Performance von +3,14 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Vonovia Aktie. Nach einem Plus von +1,57 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,30€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Vonovia Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Vonovia Aktie damit um +10,80 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,85 %. Im Jahr 2026 gab es für Vonovia bisher ein Plus von +10,44 %.

Vonovia Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,80 % 1 Monat +8,85 % 3 Monate +5,24 % 1 Jahr -11,41 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursanstieg und Bewertung der Vonovia‑Aktie: zuletzt um 23,xx € (März), deutliche Aufwärtsbewegung nahe der 200‑Tage‑Linie und Debatten, die Februarlücke als möglicher Breakaway zu sehen. Ein fairer Wert wird bei ~32–35 € genannt. Fundament: starke Mietanstiege in Berlin (+42% seit 2022) und 25% Bestandsanteil als Aufwärtstreiber, aber zugleich Sorgen wegen der geplanten Mietrechtsreform (Hubig) als Risiko. Diskussionen zu Trading‑Software/Signalen und Crash‑Risiken ergänzen die Beiträge.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Vonovia eingestellt.

Informationen zur Vonovia Aktie

Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,78 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,13 %. Deutsche Wohnen notiert im Plus, mit +2,91 %. Grand City Properties notiert im Plus, mit +3,47 %. LEG Immobilien legt um +2,69 % zu Aroundtown notiert im Plus, mit +12,90 %.

Vonovia Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vonovia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vonovia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.