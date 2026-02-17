    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    Carl Zeiss Meditec Aktie steigt um +2,93 % - 17.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Carl Zeiss Meditec Aktie bisher um +2,93 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Carl Zeiss Meditec Aktie.

    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.

    Carl Zeiss Meditec aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 17.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Carl Zeiss Meditec Aktie. Mit einer Performance von +2,93 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Carl Zeiss Meditec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 26,70, mit einem Plus von +2,93 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -39,58 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um -7,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,10 %. Im Jahr 2026 gab es für Carl Zeiss Meditec bisher ein Minus von -35,41 %.

    Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,77 %
    1 Monat -34,10 %
    3 Monate -39,58 %
    1 Jahr -52,51 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Carl Zeiss Meditec: Viele sehen den Kurseinbruch als übertrieben und hoffen auf eine Transformation (Fokus auf Krebsbehandlung), daneben sorgen Quartalsverluste durch China für Strategiewechsel/Produktionsanpassungen; Diskutiert werden hohe Volatilität, Analystenratschläge abzuwarten, mögliche Kosten‑/Personalmaßnahmen und individuelle Kursziele/Einsteigerüberlegungen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.

    Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,39 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 17.02. - FTSE Athex 20 stark +2,15 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Rücksetzer nutzen und zukaufen – Aspermont, Carl Zeiss Meditec, Palantir


    Die USA bauen ihre Präsenz im Nahen Osten in den letzten Wochen verstärkt aus, um sich auf einen Angriff auf den Iran vorzubereiten. Die Logistik läuft derzeit auf Hochtouren, was durch eine massive Zunahme des Flugverkehrs von und zu dem …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson und Co.

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %.

    Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


