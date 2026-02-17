    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    HENSOLDT - Aktie bricht ein -4,45 % - 17.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die HENSOLDT Aktie bisher Verluste von -4,45 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.02.2026

    Die HENSOLDT Aktie ist bisher um -4,45 % auf 77,30 gefallen. Das sind -3,60  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,37 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,45 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von HENSOLDT Verluste von -2,95 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um -5,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,96 % gewonnen.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,10 %
    1 Monat -12,39 %
    3 Monate -2,95 %
    1 Jahr +87,53 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um hohe Shortquoten vs. Bullen und die Frage eines möglichen Short-Squeeze, ein Analysten-Upgrade (Warburg: Kursziel 91 €, Buy), erwartete starke Auftragsdynamik und Kapazitätserweiterungen, Umsatz- und Margenziele für 2026–2030, strategische Partnerschaften (UAS/ISTAR, Radarprojekte) sowie Sorgen, ob Produktionstempo und Lieferfähigkeit für die Nachfrage reichen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,97 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 17.02. - FTSE Athex 20 stark +2,15 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    -4,02 %
    -5,10 %
    -12,39 %
    -2,95 %
    +87,53 %
    +185,82 %
    +484,06 %
    +367,77 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



    Verfasst von Markt Bote
