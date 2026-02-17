HENSOLDT - Aktie bricht ein -4,45 % - 17.02.2026

Die HENSOLDT Aktie ist bisher um -4,45 % auf 77,30€ gefallen. Das sind -3,60 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,37 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,45 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von HENSOLDT Verluste von -2,95 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um -5,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,96 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,10 % 1 Monat -12,39 % 3 Monate -2,95 % 1 Jahr +87,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um hohe Shortquoten vs. Bullen und die Frage eines möglichen Short-Squeeze, ein Analysten-Upgrade (Warburg: Kursziel 91 €, Buy), erwartete starke Auftragsdynamik und Kapazitätserweiterungen, Umsatz- und Margenziele für 2026–2030, strategische Partnerschaften (UAS/ISTAR, Radarprojekte) sowie Sorgen, ob Produktionstempo und Lieferfähigkeit für die Nachfrage reichen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,97 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

