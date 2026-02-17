    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown

    Aroundtown auf Jahreshoch nach Viceroy-Bericht

    Für Sie zusammengefasst
    • Aroundtown-Aktien +10% nach Viceroy-Empfehlung.
    • Viceroy früher Shortseller, Grenke 2020 bekannt
    • Viceroy Aktie 12% höher; Rückkäufe per Verkauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Aroundtown haben am Dienstagvormittag mit 10 Prozent Kursplus einen Höchststand seit November erreicht. Viceroy Research hatte zuvor die Papiere des Spezialisten für Gewerbeimmobilien empfohlen.

    In der Vergangenheit hatte sich Viceroy vor allem als Leerverkäufer einen Namen gemacht, der mit negativen Berichten auf vermeintlich zu hohe Kurse hinwies. Ein Opfer war beispielsweise Grenke im Jahr 2020.

    Nun hieß es jedoch zu Aroundtown: "Viceroy ist long, während der Markt schläft." Man habe das Unternehmen von seiner Liste der Leerverkaufskandidaten gestrichen und stattdessen gekauft. "Die Aktie ist massiv unterbewertet", so das Argument. Der vom Unternehmen berichtete Portfoliowert sei so konservativ angesetzt, dass ihre eigene Berechnung etwa 12 Prozent höher liege.

    Das Aroundtown Management sollte - finanziert durch Assetverkäufe - aggressive Aktienrückkäufe durchführen, so Viveroy weiter./ag/mis

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 14,76 auf Tradegate (17. Februar 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +12,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 4,61 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -33,33 %/+33,33 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Aroundtown‑Aktie: Anleger hoffen auf einen Durchbruch über €3 (Zwischenziel €3,50–3,60, €4 als fern) und sehen ARP/Rückkäufe sowie fallende Zinsen als stützend. Diskussionen betreffen das Management‑Statement zum WiWo‑Artikel, geplante Büro‑Umwandlungen in Serviced Apartments/Hospitality, schnelle Genehmigungen und ob AI‑Panik den jüngsten Absturz auslöste; Büroanteil wird mit ca. 38% angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Aroundtown eingestellt.

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
