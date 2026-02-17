    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Besonders beachtet!

    205 Aufrufe 205 0 Kommentare 0 Kommentare

    ThyssenKrupp Aktie weiter im Abwärtstrend - 17.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ThyssenKrupp Aktie bisher Verluste von -3,51 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp Aktie weiter im Abwärtstrend - 17.02.2026
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.02.2026

    Die ThyssenKrupp Aktie ist bisher um -3,51 % auf 10,590 gefallen. Das sind -0,385  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,83 %, geht es heute bei der ThyssenKrupp Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Long
    7,73€
    Basispreis
    1,61
    Ask
    × 6,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    12,11€
    Basispreis
    1,62
    Ask
    × 6,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die ThyssenKrupp Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,89 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,88 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ThyssenKrupp eine positive Entwicklung von +18,79 % erlebt.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,10 %
    1 Monat +7,88 %
    3 Monate +16,89 %
    1 Jahr +203,97 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursausschläge bei ThyssenKrupp: nach Abschreibungen kam es zu Rücksetzern teils 20–30% mit anschließenden Erholungsversuchen. Diskutiert werden die hohe Volatilität, technische Korrekturen nach dem Anstieg von ~9€ auf >12€, die Umstrukturierung/Abspaltungen (inkl. TKMS/Brasilien) und die Frage, ob sich die fundamentale Story wirklich verschlechtert hat; Anleger suchen nach neuem Boden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,61 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 17.02. - FTSE Athex 20 stark +2,15 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortum, Salzgitter und Co.

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,64 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -3,24 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,93 %. ArcelorMittal verliert -1,47 %

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    -4,24 %
    -8,10 %
    +7,88 %
    +16,89 %
    +203,97 %
    +114,86 %
    +23,97 %
    +3,55 %
    +35,14 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ThyssenKrupp Aktie weiter im Abwärtstrend - 17.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die ThyssenKrupp Aktie bisher Verluste von -3,51 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     