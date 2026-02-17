ThyssenKrupp Aktie weiter im Abwärtstrend - 17.02.2026

Die ThyssenKrupp Aktie ist bisher um -3,51 % auf 10,590€ gefallen. Das sind -0,385 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,83 %, geht es heute bei der ThyssenKrupp Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Obwohl die ThyssenKrupp Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,89 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,88 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ThyssenKrupp eine positive Entwicklung von +18,79 % erlebt.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,10 % 1 Monat +7,88 % 3 Monate +16,89 % 1 Jahr +203,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursausschläge bei ThyssenKrupp: nach Abschreibungen kam es zu Rücksetzern teils 20–30% mit anschließenden Erholungsversuchen. Diskutiert werden die hohe Volatilität, technische Korrekturen nach dem Anstieg von ~9€ auf >12€, die Umstrukturierung/Abspaltungen (inkl. TKMS/Brasilien) und die Frage, ob sich die fundamentale Story wirklich verschlechtert hat; Anleger suchen nach neuem Boden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,61 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortum, Salzgitter und Co.

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,64 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -3,24 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,93 %. ArcelorMittal verliert -1,47 %

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.