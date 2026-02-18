Gold-Rallye 2026: Warum auch ein neuer Mega-Run bei dieser Aktie starten kann!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fury Gold Mines Limited! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fury Gold Mines Limited. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 18.02.2026, 05:43 Uhr Berlin/Zürich. ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldmarkt präsentiert sich zu Beginn des Jahres 2026 zwar volatil aber weiterhin robust: Anhaltende geopolitische Unsicherheiten, hohe Staatsverschuldungen und ein wachsendes Interesse institutioneller Investoren an realen Sachwerten rücken Goldexplorer mit klarer Entwicklungsstrategie zunehmend in den Fokus. Besonders gefragt sind dabei Unternehmen, die nicht nur über attraktive Ressourcen verfügen, sondern diese auch konsequent in Richtung wirtschaftlicher Nutzung weiterentwickeln. Genau hier setzt Fury Gold Mines Limited (WKN: A2QFEP) an, mit einem ambitionierten Ansatz, einem starken Projektportfolio in Kanada und einer klaren Vision als angehende Multi-Millionen-Unzen-Goldplattform.

Im Mittelpunkt steht nicht die isolierte Entdeckung einzelner Lagerstätten, sondern die systematische Entwicklung mehrerer Projekte mit dem Ziel, Goldressourcen im Millionen-Unzen-Bereich zu erschließen und wirtschaftlich nutzbar zu machen.

Während viele Explorationsgesellschaften bei der Ressourcendefinition stehen bleiben, geht Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) bewusst einen Schritt weiter, von der Exploration bis hin zur potenziellen Gold-Produktion.

Breite Projektbasis eröffnet vielfältige Wertschöpfungspotenziale!

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) verfügt über ein gut diversifiziertes Projektportfolio mit mehreren hochattraktiven Entwicklungs- und Explorationschancen in erstklassigen Bergbauregionen. Zu den Kernprojekten zählen:

Eau Claire: Hochgradiges Vorzeigeprojekt in Québec!

Das zu 100 % im Besitz von Fury (WKN: A2QFEP) befindliche Eau Claire-Goldprojekt liegt in der renommierten Eeyou-Istchee/James-Bay-Region in Québec und erstreckt sich über mehr als 24.000 Hektar. Die Region zählt zu den produktivsten Goldgürteln Kanadas: Nach Angaben des Unternehmens ist Eau Claire eine von lediglich fünf bekannten Goldlagerstätten im Gebiet, darunter auch die Éléonore-Mine, die heute von Dhilmar Ltd. betrieben wird, die sie im ersten Quartal 2025 von Newmont gekauft hat. Genau diese Mine befindet sich nur rund 57 Kilometer nördlich.

Quelle: Fury Gold Mines

Im September 2025 veröffentlichte Fury eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, PEA), die das wirtschaftliche Potenzial des Projekts eindrucksvoll unterstreicht. Das Basisszenario (angenommener Goldpreis 2.400 USD) weist einen Nettobarwert (NPV) von etwa 554 Mio. CAD sowie eine interne Verzinsung (IRR) von 41 % aus.

Quelle: Fury Gold Mines

Alternative Verarbeitungsansätze, etwa Hybridlösungen oder Toll-Milling, könnten die Rentabilitätsogar deutlich steigern, mit IRR-Werten von bis zu 84 %.

Committee Bay: Distriktweites Goldpotenzial in Nunavut!

Mit dem Committee-Bay-Goldprojekt hält Fury (WKN: A2QFEP) ein weiteres großes Unternehmenseigenes Projekt in Nunavut. Committee-Bay umfasst rund 238.000 Hektar entlang des mehr als 300 Kilometer langen Committee Bay Greenstone Belts, einer geologischen Struktur mit außergewöhnlich hohem Entdeckungspotenzial.

Neben bereits definierten hochgradigen Goldressourcen in der Lagerstätte Three Bluffs verfügt auch dieses Projekt über eine gut ausgebaute Infrastruktur mit allen wichtigen Zugängen, Camps, Geräten und Bohranlagen. Besonders attraktiv ist das enorme distriktweite Potenzial, da weite Teile des Areals bislang nur unzureichend exploriert wurden.

Sakami: Strategischer Wachstumstreiber im Québec-Portfolio!

Das Sakami-Projekt spielt eine zentrale Rolle innerhalb des Québec-Portfolios von Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP). Als Projekt in der Eeyou-Istchee/James-Bay-Region positioniert sich Sakami im selben aussichtsreichen Goldgürtel, in dem das Unternehmen noch weitere Projekte vorantreibt.

Quelle: Fury Gold Mines Limited

Mit Blick auf die nächsten Arbeitsprogramme verfolgt das Unternehmen das Ziel, die bestehende Ressourcengrundlage zu erweitern und zusätzliche hochgradige Goldzonen zu testen. Positive Explorationsergebnisse könnten den Gesamtwert des Projektclusters deutlich erhöhen.

Kipawa und Zeus: Seltene Erden als strategische Ergänzung!

Neben Gold ist Fury auch im Bereich strategischer Seltenerdmetalle positioniert. Die Kipawa- (68 % Fury / 32 % Investissement Québec) und Zeus-Projekte (100 % Fury) umfassen zusammen rund 43 km² im Süden der Provinz Québec und befinden sich in einer infrastrukturell gut erschlossenen Region.

Das Kipawa-Projekt weist historische Reserven von 19,8 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,411 % Gesamt-Seltenerdoxid (TREO) auf. Besonders hervorzuheben sind die Anteile der strategisch wichtigen Elemente Terbium (Tb) und Dysprosium (Dy).

Die oberflächennahe Mineralisierung könnte grundsätzlich eine vergleichsweise kosteneffiziente Erschließung begünstigen. Zudem liegt das Projekt in einem syenitischen Komplex, der für seine hohen Konzentrationen seltener Erden bekannt ist. In diesem Zusammenhang sollte man wissen, dass es sich bei den genannten Reserven um historische Angaben und nicht um aktuelle Mineralreserven/-ressourcen nach NI 43-101 handelt.

Starker Rückblick, noch stärkerer Ausblick!

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) hat Anfang Januar 2026 einen Rückblick auf die wichtigsten Meilensteine des Jahres 2025 sowie eine Vorschau auf die Explorationsprioritäten für 2026veröffentlicht. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen sowohl auf technischer als auch auf strategischer Ebene bedeutende Fortschritte. Ein zentraler Erfolg war wie bereits erwähnt die Veröffentlichung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das Eau Claire-Goldprojekt.

Gleichzeitig veröffentlichte Fury im Dezember 2025 eine erste Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Sakami-Projekt, die nahezu 825.000 Unzen Gold (inferred) in 23,9 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,07 g/t ausweist, wobei sich die Mineralisierung nahe der Oberfläche innerhalb von 400 Meter Tiefe befindet.

Parallel zu diesen technischen Fortschritten erweiterte Fury 2025 sein Portfolio durch die Übernahme von Quebec Precious Metals, wodurch mehrere vielversprechende Gold- und kritische Mineralienprojekte in Québec, darunter Sakami, Elmer East und Kipawa, hinzukamen und die Gesamtfläche des Québec-Portfolios auf über 157.000 Hektar anwuchs. Mit mehr als 18.000 Meter an Bohrungen über alle Projekte hinweg, davon etwa 15.200 Meter allein in Québec, unterstreicht Fury damit seine starke Präsenz als auf Gold fokussierter Explorer im Eeyou Istchee-Gebiet in der James-Bay-Region.

Quelle: Fury Gold Mines Limited

Für 2026 hat Fury mehrere strategische Explorationsschritte geplant. Die Winterbohrkampagne am Eau Claire-Projekt, die im Herbst 2025 gestartet wurde, sah zunächst ein Bohrprogramm von bis zu 10.000 Meter vor mit dem Ziel, das vorhandene Ressourcenmodell zu erweitern, insbesondere entlang hochgradiger Zonen, mehr Ressourcen in die abbauwürdigen Bereiche zu bringen und zusätzliche Wachstumschancen für Mineralressourcen zu identifizieren. Stand Anfang 2026 wurden bereits etwa 6.600 Meter gebohrt.

Fazit: Finanzielle Stärke schafft strategischen Spielraum!

Auch auf der finanziellen Seite konnte Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) seine Basis stärken: So schloss das Unternehmen eine auf 18 Millionen CAD aufgestockte Brokered Flow-Through-Finanzierung ab, um die Explorations- und Entwicklungsarbeiten bei Committee Bay und Eau Claire fortzuführen, und erhielt zusätzlich eine 4,3 Millionen CAD Private-Placement-Investition von Agnico Eagle Mines Limited. Darüber hinaus verfügt Fury über einen bedeutenden Anteil von 11,3 Millionen Aktien an Dolly Varden Silver, was die Kapitalbasis weiter verbessert. Alles in allem ist Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) für die Zukunft also vielversprechend aufgestellt.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

