    Deutschland

    ZEW-Konjunkturerwartungen trüben sich unerwartet ein

    Für Sie zusammengefasst
    • ZEW-Erwartungen im Feb. überraschend gesunken.
    • Prognose verfehlt: 58,3 statt 65,2 Erw.
    • Lage etwas besser: Indikator steigt auf -69,9.
    MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten für Deutschland haben sich im Februar überraschend eingetrübt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW fiel gegenüber dem Vormonat um 1,3 Punkte auf 58,3 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg auf 65,2 Punkte gerechnet.

    "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Phase fragiler Erholung", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Die strukturellen Herausforderungen, insbesondere in der Industrie und bei den Privatinvestitionen, bleiben erheblich. Die anstehenden Reformen der Sozialversicherungssysteme sollten dazu genutzt werden, die Standortattraktivität wesentlich zu steigern."

    Verbessert hat sich die immer noch sehr schwache Bewertung der Lage. Der entsprechende Indikator stieg um 6,8 Punkte auf minus 69,9 Punkte. Ökonomen hatten diesen Anstieg erwartet./jsl/la/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    dpa-AFX
