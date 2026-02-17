DZ BANK stuft PHILIPS NV auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Philips von 25 auf 33 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Analyst Aristotelis Moutopoulos lobte am Dienstag das starke Schlussquartal 2025 des Medizintechnikkonzerns und auch den "gelungenen Kapitalmarkttag". Der Turnaround sei in Sicht. Werde die Lage von vor drei Jahren mit dem Soll-Zustand bis 2028 verglichen, zeichne sich "ein Gewinner der Zukunft" ab./ck/rob/ag
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 26,12EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.
