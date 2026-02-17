    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCanamera Energy Metals AktievorwärtsNachrichten zu Canamera Energy Metals
    Canamera erwirbt Option auf 2.300 Hektar großes Uran-REE-Projekt Waterslide in Bancroft, Ontario

    Edmonton, Alberta – 17. Februar 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) („Canamera“ oder das „Unternehmen“) hat mit Gallik Explorations Inc. („Gallik“) eine Optionsvereinbarung (die „Vereinbarung“) geschlossen, gemäß der Canamera vorbehaltlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange („Behördengenehmigung“) das Recht hat, durch die unten beschriebenen Aktien- und Barzahlungen eine Beteiligung von bis zu 100 % an dem Konzessionsgebiet Waterslide (das „Konzessionsgebiet“) zu erwerben, einem 2.300 Hektar großen Uran- und Seltenerdmetall-Projekt, das sich etwa 20 km südöstlich von Bancroft (Ontario) befindet.

     

    Das Konzessionsgebiet befindet sich in einem der etabliertesten Uran- und Seltenerdmetallbezirke Ontarios, dem Central Gneiss Belt (Zentraler Gneisgürtel) der Grenville Province. Mit sieben dokumentierten Mineralvorkommen auf oder neben dem Claim-Block – darunter Uran, Thorium, Fluorit und Seltenerdelemente – verschafft die Akquisition Canamera kurzfristige Explorationsziele in einer Region, die aufgrund der wachsenden Nachfrage nach heimischem Kernbrennstoff und kritischen Mineralien wieder verstärktes Interesse auf sich zieht.

     

    „Das Konzessionsgebiet Waterslide erweitert unser wachsendes Portfolio in Ontario um ein vielversprechendes, oberflächennahes Uran- und Seltenerdmetallziel“, sagte Brad Brodeur, CEO von Canamera. „Die Region Bancroft verfügt über eine gut dokumentierte geologische Geschichte der Uran- und Seltenerdmetallmineralisierung, und mit mehreren bekannten Vorkommen im Konzessionsgebiet sehen wir einen klaren Weg, um die Exploration effizient voranzutreiben. Diese Akquisition steht im Einklang mit unserer Strategie, Positionen von Bezirksgröße in bewährten kritischen Mineraliengebieten in ganz Amerika aufzubauen.“

     

    Bedingungen der Optionsvereinbarung

     

    Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung kann Canamera eine 100-prozentige Beteiligung an dem Konzessionsgebiet erwerben, indem es vier gestaffelte Zahlungen in bar und Stammaktien an Gallik leistet, die wie folgt strukturiert sind:

    • Zahlung 1: 25.000 Dollar in bar und Stammaktien im Wert von 25.000 Dollar, fällig nach Erhalt der behördlichen Genehmigung;
    • Zahlung 2: 25.000 Dollar in bar und Stammaktien im Wert von 25.000 Dollar, fällig am ersten Jahrestag der behördlichen Genehmigung;
    • Zahlung 3: 25.000 Dollar in bar und Stammaktien im Wert von 25.000 Dollar, fällig am zweiten Jahrestag der behördlichen Genehmigung; und
    • Zahlung 4: 25.000 Dollar in bar und Stammaktien im Wert von 25.000 Dollar, fällig am dritten Jahrestag der behördlichen Genehmigung.

     

