    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Liquidations-Trigger droht

    937 Aufrufe 937 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin-Crash auf 8.000 US-Dollar? Strategy sieht kein Problem – Anleger schon

    Michael Saylors Firma will selbst einen 90-%-Crash verkraften. Doch unterhalb der Stressmarke drohen Beleihungsprobleme, Zwangsverkäufe und ein Dominoeffekt für den gesamten Kryptomarkt.

    Für Sie zusammengefasst
    Liquidations-Trigger droht - Bitcoin-Crash auf 8.000 US-Dollar? Strategy sieht kein Problem – Anleger schon
    Foto: Artur Widak - NurPhoto

    Strategy, das von Michael Saylor gegründete und auf Bitcoin fokussierte Unternehmen, sieht sich trotz der jüngsten Marktschwäche als krisenfest. In einer Stellungnahme auf X erklärte der Konzern: "Strategy kann einen Rückgang des Bitcoin-Preises auf 8.000 US-Dollar verkraften und verfügt dennoch über ausreichende Vermögenswerte, um unsere Schulden vollständig zu decken." Damit reagiert das Unternehmen auf wachsende Zweifel an seinem stark gehebelten Bitcoin-Modell.

    Strategy hält nach eigenen Angaben 714.644 Bitcoin im aktuellen Marktwert von rund 49,3 Milliarden US-Dollar. Die Nettoschulden belaufen sich auf etwa sechs Milliarden US-Dollar. Laut Management entspricht ein Bitcoin-Preis von 8.000 Dollar in etwa dem Punkt, an dem der Gesamtwert der Bestände den Nettoschulden entspricht. Das Eigenkapital wäre rechnerisch nahezu aufgebraucht, die Verbindlichkeiten könnten jedoch weiterhin bedient werden – ohne sofortige Verkäufe.

    CEO Phong Le betonte, ein derartiger Preisverfall um rund 90 Prozent sei "sehr schwer vorstellbar" und würde sich vermutlich über mehrere Jahre entwickeln. In diesem Szenario blieben Optionen wie Refinanzierungen, die Ausgabe neuer Aktien oder eine Restrukturierung. "Im Extremfall, wenn wir einen Rückgang des Bitcoin-Kurses um 90 Prozent auf 8.000 US-Dollar hätten … wäre das der Punkt, an dem unsere Bitcoin-Reserve unseren Nettoschulden entspricht. Dann könnten wir unsere Wandelanleihen nicht mehr mit unseren Bitcoin-Reserven abbezahlen … Daher mache ich mir aktuell keine großen Sorgen, selbst wenn der Bitcoin fällt", sagte Le.

    Unterhalb von 8.000 US-Dollar verschärft sich die Lage jedoch deutlich. Marktanalysen und Szenario-Rechnungen zeigen, dass bei Kursen um 7.000 US-Dollar besicherte Kredite gegen vertragliche Beleihungsgrenzen verstoßen könnten. Zwangsverkäufe wären dann nicht ausgeschlossen.

    Bei etwa 6.000 US-Dollar würden die gesamten Vermögenswerte unter die ausstehenden Verbindlichkeiten fallen. Das Eigenkapital wäre faktisch aufgezehrt, Aktionäre müssten mit massiven Wertverlusten rechnen. Unterhalb von 5.000 US-Dollar drohten im Extremfall erzwungene Liquidationen, tiefgreifende Restrukturierungsmaßnahmen oder sogar eine Insolvenz. Entscheidend wäre dabei nicht allein das Kursniveau, sondern vor allem die Geschwindigkeit des Preisverfalls, die Liquidität am Markt sowie die konkrete Schuldenstruktur des Unternehmens.

    Die Aktie von Strategy ist im vergangenen Jahr um fast 60 Prozent gefallen. Angesichts der Größe der Bitcoin-Bestände hätte ein erzwungener Abverkauf nicht nur Folgen für das Unternehmen, sondern potenziell für den gesamten Kryptomarkt – von ETFs bis zu Minern. Strategy zeigt sich zwar überzeugt, auch einen extremen Crash zu überstehen. Doch unterhalb der Marke von 8.000 US-Dollar entscheidet nicht mehr allein der Bitcoin-Kurs, sondern das Zusammenspiel aus Verschuldung, Sicherheiten und Liquidität.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Liquidations-Trigger droht Bitcoin-Crash auf 8.000 US-Dollar? Strategy sieht kein Problem – Anleger schon Michael Saylors Firma will selbst einen 90-%-Crash verkraften. Doch unterhalb der Stressmarke drohen Beleihungsprobleme, Zwangsverkäufe und ein Dominoeffekt für den gesamten Kryptomarkt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     