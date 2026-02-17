1 0 Kommentare Frauenthal Holding AG: Vorläufiges Ergebnis 2025 – Jetzt mehr erfahren

Trotz herausfordernder Märkte und des Verkaufs der Automotive-Sparte zeigt der Konzern 2025 verbesserte operative Ergebnisse – bei insgesamt weiterhin negativem Jahresergebnis.

Vorläufiger Umsatz der fortzuführenden Geschäftsbereiche 2025 rund 790 MEUR (Vj. 807 MEUR); voraussichtliches EBIT 2025 der fortzuführenden Geschäftsbereiche: 12–14 MEUR (Vj. 6,5 MEUR).

Umsatz des aufgegebenen Geschäftsbereichs (Automotive) für 1–11/2025 rund 190 MEUR (Vj. 207 MEUR); operatives EBIT des aufgegebenen Bereichs rund 5 MEUR; Verlust aus Veräußerung der Automotive Division rund 42 MEUR.

Konzern-Jahresergebnis 2025 (fortzuführend + aufgegeben) wird in der Bandbreite von -35 bis -40 MEUR liegen; davon das Jahresergebnis des aufgegebenen Geschäftsbereichs -41 bis -43 MEUR.

Die Division Frauenthal Automotive wurde am 23.12.2025 verkauft und wird gemäß IFRS 5 als aufgegebener Geschäftsbereich (Discontinued Operations) ausgewiesen.

Die genannten Zahlen sind ungeprüfte, vorläufige konsolidierte Konzern-IFRS-Zahlen; Jahresfinanzbericht und Geschäftsbericht werden am 29. April 2026 veröffentlicht.

Division Frauenthal Handel: anhaltend nachhaltig angespannte Marktsituation; dank 2024 eingeleiteter Kostenmaßnahmen Ergebnis trotz rückläufiger Umsätze verbessert; aus heutiger Sicht keine Markterholung in den fortzuführenden Geschäftsbereichen im laufenden Jahr erwartet.





Lesen Sie auch Aktie steigt! Nicht Rheinmetall: Dieser Rüstungskonzern fädelt Flugzeugdeal ein! Bewertungs-Beben Siemens Energy sprengt die Cashflow-Formeln – Kursziele explodieren Gewinner der Börsengeschichte +9.587 %: WOW! Diesem Mauerblümchen hätte man das gar nicht zugetraut Neuer DAX-König Aktie schießt 7 Prozent hoch! Siemens übertrifft Erwartungen, Prognose angehoben





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

