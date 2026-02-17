Besonders beachtet!
AUMOVIO Aktie - Kurs auf Talfahrt - 17.02.2026
Am heutigen Handelstag muss die AUMOVIO Aktie bisher Verluste von -7,34 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AUMOVIO Aktie.
AUMOVIO aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.02.2026
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,34 % verliert die AUMOVIO Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der AUMOVIO Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,60 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,34 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Obwohl die AUMOVIO Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,31 %.
Allein seit letzter Woche ist die AUMOVIO Aktie damit um -5,00 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,85 %. Im Jahr 2026 gab es für AUMOVIO bisher ein Minus von -7,09 %.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,09 % geändert.
AUMOVIO Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,00 %
|1 Monat
|-8,85 %
|3 Monate
|+10,31 %
|1 Jahr
|+34,02 %
Informationen zur AUMOVIO Aktie
Es gibt 100 Mio. AUMOVIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,00 Mrd.EUR € wert.
AUMOVIO Aktie jetzt kaufen?
Ob die AUMOVIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUMOVIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.