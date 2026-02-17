Nexcel erwirbt Beteiligung von weiteren 42 % am Wolframprojekt Burnt Hill

Vancouver – 17. Februar 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) („Nexcel“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Nachgang zu seinen Pressemitteilungen vom 2. Februar 2026 und vom 5. Februar 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Beteiligung von weiteren 42 % („Beteiligung am Konzessionsgebiet“) (für eine Beteiligung am Konzessionsgebiet von insgesamt 71,58 %) an dem Wolframprojekt Burnt Hill („Projekt Burnt Hill“) in New Brunswick, Kanada, erworben hat; der Erwerb erfolgte gemäß dem Kaufvertrag vom 30. Januar 2026 in der Fassung vom 4. Februar 2026 (der „Kaufvertrag“) mit Wyloo Ring of Fire Ltd. (der „Verkäufer“), einem unabhängigen Dritten (der „Erwerb“).

Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags erwarb das Unternehmen die Beteiligung am Konzessionsgebiet von 42 % als Gegenleistung für die Ausgabe von 3.931.094 Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“ und, wie gemäß dem Erwerb ausgegeben, die „Gegenleistungsaktien“) sowie von 6.250.000 nicht übertragbaren Warrants für den Kauf von Stammaktien („Gegenleistungs-Warrants“) an den Verkäufer, wobei jeder Gegenleistungs-Warrant bis zum 17. Februar 2029 zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,90 $ berechtigt. Die Gegenleistungs-Warrants unterliegen einer Sperrklausel, die die Ausübung der Gegenleistungs-Warrants untersagt, soweit der Verkäufer infolge einer Ausübung mehr als 19,99 % der ausgegebenen Stammaktien halten würde, es sei denn, der Verkäufer erhält die Genehmigung der unbeteiligten Aktionäre in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die „Börse“).

Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Erwerbs ausgegeben wurden und die bei entsprechender Ausübung auszugeben sind, unterliegen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht und den Richtlinien der Börse einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Die Gegenleistungsaktien unterliegen außerdem den folgenden freiwilligen Wiederverkaufsbeschränkungen, die gemäß den Richtlinien der Börse eine „verlängerte Haltefrist“ darstellen: (i) 15 % der Gegenleistungsaktien unterliegen einer Sperrfrist bis zu den Tagen, die jeweils sechs, 12, 18, 24 und 30 Monate nach Abschluss des Erwerbs eintreten, und (ii) 10 % der Gegenleistungsaktien unterliegen keiner Sperrfrist.

Im Hinblick auf den Erwerb wurde keine Vermittlungsprovision gezahlt.

Das Unternehmen hält derzeit eine Beteiligung von 71,58 % und hat die Option, die restlichen 28,42 % der Beteiligung von Cadillac Ventures Inc. (der „Optionsgeber“), einem unabhängigen Dritten, gemäß seiner Optionsvereinbarung vom 3. Oktober 2025 (die „Optionsvereinbarung“) mit dem Optionsgeber und dem Verkäufer (Vendor) zu erwerben. Weitere Informationen zur Optionsvereinbarung finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. Dezember 2025.

Über Wyloo Ring of Fire Ltd.

Wyloo liefert kritische Mineralien für die Energiewende und verwaltet ein diversifiziertes Portfolio strategischer Investitionen in mehrere börsennotierte und private Unternehmen. Über seine Tochtergesellschaft Wyloo Ring of Fire Ltd. umfasst das integrierte Nickelgeschäft von Wyloo das erstklassige Projekt Eagle’s Nest in der Region Ring of Fire im Norden von Ontario sowie zwei Nickelminen in Kambalda, Westaustralien. In allen seinen Minen und Entwicklungsprojekten arbeitet Wyloo daran, in Partnerschaft mit den First-Nation-Gemeinden eine nachhaltige Produktion von umweltfreundlichen kritischen Mineralien zu gewährleisten.

Nexcel freut sich, einen weltweit anerkannten Investor im Bereich kritischer Mineralien als Großaktionär des Unternehmens zu haben.

Abbildung 1: Karte von Burnt Hill mit angrenzenden Konzessionsgebieten

Das Wolframprojekt Burnt Hill

In dem Wolfram-/Molybdän-Konzessionsgebiet Burnt Hill, das sich über eine Fläche von ca. 1.540 Hektar im Zentrum von New Brunswick erstreckt, lagert eine angedeutete Ressource im Sinne des NI 43-101 von 1.761.000 Tonnen in einem Tagebau und unter Tage mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,292 % WO3, 0,007 % MoS2 und 0,008 % SnO2, sowie eine weitere vermutete Ressource von 1.520.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,263 % WO3, 0,008 % MoS2 und 0,005 % SnO2, wie unten dargestellt. Nachstehend ist außerdem eine Aufstellung des enthaltenen Metalls aufgeführt, die aus dem Ressourcenbericht 2013 entnommen wurde. Neben dem Lagerstättengebiet des Konzessionsgebiets gibt es innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets mehrere weitere Gebiete mit identifizierten Zinn-, Wolfram- und Molybdänmineralisierungen, die sich noch nicht im Ressourcenstadium befinden.[i]

Das in dieser Ressourcenaufstellung angegebene Metall beträgt nach Umrechnung der Metallverbindungen in enthaltene Metalläquivalente für die jeweiligen Metallverbindungen wie folgt:

(0,303 % WO3) (79,29 Gew.-% Wolfram) (2.205 Pfund/Tonne) (527.000 Tonnen) = 2,79

1.000.000

Mineralressourcen Wolfram Molybdän Zinn Enthaltenes Metall (Millionen Pfund) (tausend Pfund) (tausend Pfund) Tagebau Angedeutet 2,79 34,82 45,76 Unter Tage Angedeutet 6,19 130,46 192,867 Gesamt Angedeutet 8,99 162,91 244,64 Tagebau Vermutet 0,21 3,25 4,27 Unter Tage Vermutet 6,79 152,03 124,86 Gesamt Vermutet 6,99 160,7 131,98

Anmerkungen:

Quellenangaben : (1) Strickland D., 2026, NI-43-101-konformer technischer Bericht zum Wolframprojekt Burnt Hill, New Brunswick, -66,82⁰ Längengrad und 46,57⁰ Breitengrad. Für das Unternehmen erstellter Bericht mit Stichtag 26. Januar 2026 (der „ technische Bericht ”). Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zum Projekt Burnt Hill unterliegen sämtlichen Annahmen, Einschränkungen und Verfahren, die im technischen Bericht dargelegt sind; daher sollte der vollständige Wortlaut des technischen Berichts gelesen werden, der bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca abrufbar ist.

Angrenzende Konzessionsgebiete: Das Unternehmen hat keine Beteiligungen oder Rechte an den genannten angrenzenden Konzessionsgebieten, einschließlich des Projekts Slate Island, das zu 100 % im Eigentum von SQM Canada Inc. steht, und die Explorationsergebnisse der angrenzenden Konzessionsgebiete lassen nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen. Verweise auf Explorationsergebnisse von angrenzenden Konzessionsgebieten dienen lediglich Informationszwecken und implizieren keinerlei Gewissheit, dass in den Konzessionsgebieten des Unternehmens ähnliche Ergebnisse erzielt werden.

Historische Daten: Diese Pressemitteilung umfasst historische Informationen, die vom qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens geprüft wurden. Die Überprüfung der historischen Aufzeichnungen und Informationen durch das Unternehmen bestätigt in hinreichender Weise die Gültigkeit der in dieser Präsentation dargestellten Informationen. Das Unternehmen rät den Lesern, bei der Auswertung dieser Daten und/oder Ergebnisse die gebotene Vorsicht walten zu lassen.

Mineralprojekte Dritter : Diese Lagerstätten werden lediglich aufgrund des geologischen Kontexts angeführt. Das Unternehmen weist vorsorglich darauf hin, dass diese Konzessionsgebiete nicht unbedingt an die Konzessionsgebiete des Unternehmens angrenzen und dass das Unternehmen weder eine Beteiligung an ihnen noch Kontrolle über sie hat. Obwohl bestimmte geologische Merkmale ähnlich sein mögen, besteht keine Gewähr dafür, dass in einem der Konzessionsgebiete des Unternehmens eine mit diesen Lagerstätten vergleichbare Mineralisierung entdeckt wird. Die Informationen zu den vorgenannten Lagerstätten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und technischen Berichten, die als zuverlässig angenommen werden; das Unternehmen hat sie jedoch nicht unabhängig überprüft. Das Unternehmen rät den Lesern, bei der Auswertung dieser Daten und/oder Ergebnisse die gebotene Vorsicht walten zu lassen.

Historische Ressourcenschätzung : Von einem qualifizierten Sachverständigen wurden noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische MRE auf den aktuellen Stand zu bringen, und das Unternehmen behandelt die historische MRE nicht als aktuell. Das Unternehmen rät den Lesern, bei der Auswertung der historischen MRE die gebotene Vorsicht walten zu lassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen zum Projekt Burnt Hill, welche die historische MRE betreffen, stammen aus dem historischen technischen Bericht, der von Southampton Associates Inc. für den Optionsgeber erstellt wurde. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zur historischen MRE unterliegen sämtlichen Annahmen, Einschränkungen und Verfahren, die im [historischen technischen Bericht] dargelegt sind; daher sollte der vollständige Wortlaut des historischen technischen Berichts gelesen werden, der bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und unter dem Profil des Optionsgebers auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ) abrufbar ist.

Qualifizierter Sachverständiger

Francis Newton, P.Geo, Berater des Unternehmens und „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Newton ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Investor Relations

Im Nachgang zu der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Februar 2026 möchte das Unternehmen die dreimonatige Zusammenarbeit (die „Zusammenarbeit“) mit Investor Insights Systems Inc („Investor Insights“) näher erläutern. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung zahlt das Unternehmen 250.000 USD an Investor Insights mit der Option, das Werbebudget während der Zusammenarbeit auf bis zu 500.000 USD (das „Budget“) aufzustocken. Die Zusammenarbeit endet entweder mit Ablauf des entsprechenden Zeitraums oder wenn das Budget vollständig aufgebraucht ist.

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralkonzessionsgebieten befasst. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf das Projekt Lac Ducharme in der Provinz Québec und das Projekt Burnt Hill in der Provinz New Brunswick.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

“Hugh Rogers”

CEO

Für alle Anfragen:

E-Mail: hughrogersinc@gmail.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „vielleicht“, „könnten“ oder „sollten“.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur strategischen Vision des Unternehmens nach Abschluss der Akquisition und zu den Erwartungen hinsichtlich des Explorationspotenzials, zur zukünftigen finanziellen oder operativen Leistung des Unternehmens nach Abschluss der Akquisition, zu den erwarteten Vorteilen und Auswirkungen der Akquisition, den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung an einem Konzessionsgebiet durch das Unternehmen im Rahmen der Optionsvereinbarung; das Potenzial für ein Ressourcenwachstum; die potenzielle Kontinuität, Ausdehnung und Eigenschaften der Mineralisierung der Konzessionsgebiete des Unternehmens; die geplanten Folgeexplorationsaktivitäten und den Zeitpunkt künftiger Offenlegungen; die Exploration und Erschließung des Unternehmens; die Entwicklungs-, Betriebs- und Wirtschaftsergebnisse der hierin genannten technischen Berichte sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren und Risiken zählen unter anderem: Das Unternehmen benötigt möglicherweise von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzmittel, um seinen Betrieb fortzusetzen, die jedoch möglicherweise nicht zum erforderlichen Zeitpunkt oder zu akzeptablen Bedingungen verfügbar sind; die Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften; inländische und ausländische Gesetze und Vorschriften könnten sich nachteilig auf den Geschäftsbetrieb und die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken; die Aktienmärkte haben Schwankungen erfahren, die oft nichts mit der Leistung der Unternehmen zu tun hatten, und diese Schwankungen können sich unabhängig vom operativen Betrieb des Unternehmens nachteilig auf den Kurs der Wertpapiere des Unternehmens auswirken.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Zeitpunkt verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange und die Marktaufsichtsbehörde (gemäß Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) haben den Inhalt, die Angemessenheit oder die Richtigkeit dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernehmen keine Verantwortung dafür.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

[i]Lagerstättenmodellierung und NI-43-101-konforme Ressourcenschätzung zum Wolfram-Molybdän-Zinnkonzessionsgebiet Burnt Hill, Stanley Parish, York County, New Brunswick. Erstellt von Southampton Associates Inc, 1. August 2013

