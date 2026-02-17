Datavault AI aktualisiert Umsatzprognose um rund 30 % auf 38 bis 40 Millionen $

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 17. Februar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) („Datavault AI“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und Tokenisierung realer Vermögenswerte („RWA“), gab heute bekannt, dass sein aktualisierter vorläufiger (ungeprüfter) Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 auf 38 bis 40 Millionen $ geschätzt wird und damit die vorherige Schätzung von 30 Millionen $ um bis zu 33 % übertrifft. Der geschätzte Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 entspricht im Mittel einem Wachstum von etwa 1.300 % gegenüber dem Vorjahr.

Das Unternehmen führte dieses Umsatzwachstum auf seine Lizenzgebühren für Kundentechnologie sowie auf die Tokenisierungs- und Monetarisierungsdienste seiner Data Science Group zurück.

Darüber hinaus bekräftigte Datavault AI seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 in Höhe von 200 Millionen $, was bei Erreichen dieser Marke einem Wachstum von 400 % bis 440 % gegenüber dem Vorjahr entspräche.

WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN

Geschäftsjahr 2025 (vorläufig, ungeprüft):

Geschätzter Umsatz: 38 bis 40 Millionen $

Vorherige Schätzung: 30 Millionen $

Inkrementelle Veränderung: +8 bis 10 Millionen $ (+27 % bis +33 %)

Mittelwert: 39 Millionen $ (+30 % gegenüber vorheriger Schätzung)

Geschäftsjahr 2026 (bestätigt, prognostiziert):

Erwarteter Umsatz: 200 Millionen $

Erwartetes Wachstum gegenüber dem Vorjahr: +400 % bis +426 %

Erwartetes Wachstum gegenüber geschätztem Mittelwert für das Geschäftsjahr 2025: 413 %

Die aktualisierten vorläufigen Umsatzzahlen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 zeigen eine deutliche Beschleunigung bei der Einführung von KI in Unternehmen und versetzen Datavault AI in die Lage, bis 2026 ein außergewöhnliches Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von mindestens 200 Millionen $ – wenn dies erreicht wird, würde dies eine Verfünffachung gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 bedeuten.