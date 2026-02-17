    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDatavault AI AktievorwärtsNachrichten zu Datavault AI
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Datavault AI aktualisiert Umsatzprognose um rund 30 % auf 38 bis 40 Millionen $

    Datavault AI aktualisiert Umsatzprognose um rund 30 % auf 38 bis 40 Millionen $
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 17. Februar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) („Datavault AI“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und Tokenisierung realer Vermögenswerte („RWA“), gab heute bekannt, dass sein aktualisierter vorläufiger (ungeprüfter) Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 auf 38 bis 40 Millionen $ geschätzt wird und damit die vorherige Schätzung von 30 Millionen $ um bis zu 33 % übertrifft. Der geschätzte Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 entspricht im Mittel einem Wachstum von etwa 1.300 % gegenüber dem Vorjahr.

     

    Das Unternehmen führte dieses Umsatzwachstum auf seine Lizenzgebühren für Kundentechnologie sowie auf die Tokenisierungs- und Monetarisierungsdienste seiner Data Science Group zurück.

     

    Darüber hinaus bekräftigte Datavault AI seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 in Höhe von 200 Millionen $, was bei Erreichen dieser Marke einem Wachstum von 400 % bis 440 % gegenüber dem Vorjahr entspräche.

     

    WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN

     

    Geschäftsjahr 2025 (vorläufig, ungeprüft):

     

    • Geschätzter Umsatz: 38 bis 40 Millionen $
    • Vorherige Schätzung: 30 Millionen $
    • Inkrementelle Veränderung: +8 bis 10 Millionen $ (+27 % bis +33 %)
    • Mittelwert: 39 Millionen $ (+30 % gegenüber vorheriger Schätzung)

     

    Geschäftsjahr 2026 (bestätigt, prognostiziert):

     

    • Erwarteter Umsatz: 200 Millionen $
    • Erwartetes Wachstum gegenüber dem Vorjahr: +400 % bis +426 %
    • Erwartetes Wachstum gegenüber geschätztem Mittelwert für das Geschäftsjahr 2025: 413 %

     

    Die aktualisierten vorläufigen Umsatzzahlen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 zeigen eine deutliche Beschleunigung bei der Einführung von KI in Unternehmen und versetzen Datavault AI in die Lage, bis 2026 ein außergewöhnliches Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von mindestens 200 Millionen $ – wenn dies erreicht wird, würde dies eine Verfünffachung gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 bedeuten.

    Seite 1 von 5 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Datavault AI aktualisiert Umsatzprognose um rund 30 % auf 38 bis 40 Millionen $ PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 17. Februar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) („Datavault AI“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     