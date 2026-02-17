DeepL macht KI-Übersetzungen für globale Unternehmen über den AWS Marketplace verfügbar

Die Lösungen von DeepL integrieren hochpräzise, sichere Übersetzungen in die eigenen Tools, Systeme und Anwendungen von Kunden und reduzieren so Hürden bei der Einführung. Über den AWS Marketplace profitieren Unternehmen von der Sicherheit, Skalierbarkeit und globalen Reichweite der AWS-Infrastruktur. DeepL hat die AWS Foundational Technical Review abgeschlossen und unterstreicht damit seine Ausrichtung an den Best Practices von AWS in den Bereichen Sicherheit, Zuverlässigkeit und operative Exzellenz.

KÖLN, Deutschland, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, ein globales Unternehmen für KI–Produkte und –Forschung, hat heute die Verfügbarkeit seiner KI-Übersetzungs- und Schreibassistenzlösungen über den AWS Marketplace bekanntgegeben. Kunden können nun über die DeepL-API auf diese Lösungen zugreifen und sie so einfacher beschaffen, integrieren und in bestehenden IT-Umgebungen nutzen.

„DeepL unterstützt Unternehmen in Europa und darüber hinaus, Sprachbarrieren zu überwinden und neue Wachstumschancen zu erschließen", sagt Gavin Mee, Chief Operating Officer bei DeepL. „Die Verfügbarkeit über den AWS Marketplace erleichtert es Kunden, unsere Lösungen zu entdecken, zu beschaffen und einzusetzen, und verkürzt den Weg von der Evaluierung bis zum produktiven Einsatz. Gemeinsam mit AWS statten wir Unternehmen mit modernster KI für geschäftskritische Prozesse aus und ermöglichen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit im globalen Einsatz."

„Der AWS Marketplace hat sich zu einer zentralen Infrastruktur für das KI-Zeitalter entwickelt. Er hilft Kunden dabei, die für sie passenden KI-Lösungen zu finden, zu evaluieren und einzusetzen, und bietet Partnern wie DeepL einen effizienten Zugang zu Enterprise-Kunden weltweit", so Miguel Alava, AWS General Manager Software and Technology Companies EMEA. „Die Verfügbarkeit von DeepL über den AWS Marketplace unterstreicht diesen Mehrwert: Unternehmen erhalten direkten Zugriff auf leistungsstarke KI-Übersetzungen, um Sprachbarrieren zu überwinden und global zu skalieren."

Unternehmen wie thatgamecompany, ein führendes Gaming-Studio, nutzen die DeepL-API über AWS bereits, um Nutzern während des Spiels eine nahtlose mehrsprachige Kommunikation zu ermöglichen.

Weitere Informationen zu den Angeboten von DeepL auf dem AWS Marketplace finden Sie hier: DeepL AWS Marketplace.

Über DeepL

DeepL ist ein globales Unternehmen für KI–Produkte und –Forschung, das sich auf die Entwicklung sicherer, intelligenter Lösungen für komplexe geschäftliche Anwendungsfälle spezialisiert hat. Mehr als 200.000 Geschäftskunden sowie Millionen von Einzelnutzern in 228 Märkten weltweit vertrauen auf die KI–Sprachtechnologie von DeepL, mit der sie natürlich klingende Übersetzungen erstellen, Texte optimieren sowie Sprachübersetzungen in Echtzeit durchführen können. Aufbauend auf der langjährigen Erfahrung in Innovation, Qualität und Sicherheit erweitert DeepL sein Angebot über Sprachlösungen hinaus, darunter mit DeepL Agent – einem autonomen KI–Assistenten, der Prozesse in Unternehmen und im Bereich der Wissensarbeit transformiert. Heute zählt das 2017 von CEO Jarek Kutylowski gegründete Unternehmen über 1.000 engagierte Mitarbeitende und wird von international renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt. Weitere Informationen über DeepL sind unter www.deepl.com verfügbar.

