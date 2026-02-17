BARCLAYS stuft NORDEX AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nordex auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 15,80 Euro belassen. Das "Wind-Wunder" in Deutschland könnte dicht am Höhepunkt sein, schrieb Vlad Sergievskii am Dienstag. Der historische Ausbau der Windenergie werde in den kommenden Jahren zwar weiter zunehmen, aber das Netz hierzulande sei bereits mit Windenergie gesättigt. Zudem rechnet er mit sinkenden Auktionsvolumina nach 2026 und möglichem Druck auf die Turbinenpreise. Die Chinesen sieht der Analyst obendrein als "echte Bedrohung" an./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 03:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 33,52EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Vlad Sergievskii

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15,80

Kursziel alt: 15,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

