BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Verschreibungszahlen der Abnehmpille Wegovy mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon sprach am Dienstag von ermutigenden Tagestrends bei den Verschreibungen seit dem Marktstart der oralen Form am 6. Januar./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 41,40EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 12:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



