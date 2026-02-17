BARCLAYS stuft NOVO NORDISK auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Verschreibungszahlen der Abnehmpille Wegovy mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon sprach am Dienstag von ermutigenden Tagestrends bei den Verschreibungen seit dem Marktstart der oralen Form am 6. Januar./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:27 / GMT
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 41,40EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 12:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 340
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
