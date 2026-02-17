The Platform Group: Neue Führungsebene stärkt Wachstumspotenzial
The Platform Group stellt ihre Weichen für Wachstum: Neue C-Level-Verstärkung in HR und Marketing soll Internationalisierung und Expansion in Europa weiter beschleunigen.
Foto: adobe.stock.com
- The Platform Group erweitert ihre Führungsstruktur und ernennt Nathalie Richert zum Mitglied der C-Level-Ebene sowie zur Leitung von Personal/HR
- Christoph Hies wird zum Chief Marketing Officer (CMO) ernannt und verantwortet künftig die gruppenweiten Marketing-Aktivitäten
- Die bestehenden Führungskräfte, darunter Dr. Dominik Benner (CEO), Sven Schumann (CPM), Sven Hülsenbeck (CTO) und weitere, bleiben unverändert im Team
- Nathalie Richert betont die zentrale Rolle des HR-Bereichs angesichts des geplanten Wachstums auf über 2.000 Mitarbeiter
- Christoph Hies möchte die Marketing-Aktivitäten weiter zusammenführen und bei Akquisitionen den erfolgreichen Ansatz konsequent verfolgen
- Das Unternehmen treibt die Internationalisierung weiter voran, um das Jahr 2026 erfolgreich zu gestalten, mit einem Fokus auf Wachstum und Expansion in Europa
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei The Platform Group ist am 22.04.2026.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -15,80 % im
Minus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,6725EUR das entspricht einem Plus von +0,81 % seit der Veröffentlichung.
-16,87 %
+29,69 %
+16,55 %
-33,91 %
-39,30 %
-5,35 %
-84,20 %
-85,25 %
