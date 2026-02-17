    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Platform Group AktievorwärtsNachrichten zu The Platform Group
    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Platform Group: Neue Führungsebene stärkt Wachstumspotenzial

    The Platform Group stellt ihre Weichen für Wachstum: Neue C-Level-Verstärkung in HR und Marketing soll Internationalisierung und Expansion in Europa weiter beschleunigen.

    The Platform Group: Neue Führungsebene stärkt Wachstumspotenzial
    Foto: adobe.stock.com
    • The Platform Group erweitert ihre Führungsstruktur und ernennt Nathalie Richert zum Mitglied der C-Level-Ebene sowie zur Leitung von Personal/HR
    • Christoph Hies wird zum Chief Marketing Officer (CMO) ernannt und verantwortet künftig die gruppenweiten Marketing-Aktivitäten
    • Die bestehenden Führungskräfte, darunter Dr. Dominik Benner (CEO), Sven Schumann (CPM), Sven Hülsenbeck (CTO) und weitere, bleiben unverändert im Team
    • Nathalie Richert betont die zentrale Rolle des HR-Bereichs angesichts des geplanten Wachstums auf über 2.000 Mitarbeiter
    • Christoph Hies möchte die Marketing-Aktivitäten weiter zusammenführen und bei Akquisitionen den erfolgreichen Ansatz konsequent verfolgen
    • Das Unternehmen treibt die Internationalisierung weiter voran, um das Jahr 2026 erfolgreich zu gestalten, mit einem Fokus auf Wachstum und Expansion in Europa

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei The Platform Group ist am 22.04.2026.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -15,80 % im Minus.
    7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,6725EUR das entspricht einem Plus von +0,81 % seit der Veröffentlichung.


    The Platform Group

    -16,87 %
    +29,69 %
    +16,55 %
    -33,91 %
    -39,30 %
    -5,35 %
    -84,20 %
    -85,25 %
    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    The Platform Group: Neue Führungsebene stärkt Wachstumspotenzial The Platform Group stellt ihre Weichen für Wachstum: Neue C-Level-Verstärkung in HR und Marketing soll Internationalisierung und Expansion in Europa weiter beschleunigen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     