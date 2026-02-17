BERNSTEIN RESEARCH stuft LVMH auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 685 Euro auf "Outperform" belassen. Eine unerwartet schnelle Erholung bei der Marke Dior könnte dem Luxusgüterkonzern dabei helfen, in seinem wichtigen Geschäftsbereich Fashion & Leather Goods insgesamt besser abzuschneiden, schrieb Luca Solca am Montagabend./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 522EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Luca Solca
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 685
Kursziel alt: 685
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Luca Solca
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 685
Kursziel alt: 685
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte