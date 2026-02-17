BERNSTEIN RESEARCH stuft LVMH auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 685 Euro auf "Outperform" belassen. Eine unerwartet schnelle Erholung bei der Marke Dior könnte dem Luxusgüterkonzern dabei helfen, in seinem wichtigen Geschäftsbereich Fashion & Leather Goods insgesamt besser abzuschneiden, schrieb Luca Solca am Montagabend./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 20:08 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 522EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 685

Kursziel alt: 685

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



