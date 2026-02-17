BARCLAYS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide vor den am 20. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Alex Sloane rechnet mit Jahreszahlen auf Höhe der Unternehmensziele. Der Fokus dürfte auf den Aussichten für das Umsatzwachstum des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers im neuen Jahr liegen, schrieb er in dem am Dienstag veröffentlichten Ausblick./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 10:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 170,5EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 195
Kursziel alt: 195
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
