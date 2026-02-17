BERNSTEIN RESEARCH stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Der PC-Markt sei im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal weitgehend unverändert geblieben, wobei die Auslieferungen etwas über dem Vor-Covid-Niveau gelegen hätten, schrieb Stacy Rasgon am Dienstag. Er ist weiterhin etwas besorgt über die Dynamik der Vertriebskanäle und sieht diese Entwicklung als Risiko für den Halbleiterkonzern./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:12 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 39,05EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.



