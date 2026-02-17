Dax am Mittag weiter kaum verändert - keine Impulse durch ZEW-Index

Hubig will härtere Regelungen für Vermieter ...





Im Grunde nach sind auf den ersten Blick die drei Regelungen längst überfällig





1.) Möblierungszuschlag mit alten Sperrmüllmöbeln

2.) Indexmieten ohne Rücksicht auf Marktverhältnisse

3.) Kurzzeitmietverträge für Wohnungen, die keine Hotels oder Pensionen sind





Mietspiegel:

Allerdings muss man dagegen halten, dass die letzte Erhebung der Daten für den Mietspiegel aus dem Jahr 2011 stammt. Mit folgender 10jähriger Null Inflation rechtfertigt man jetzt den Mietspiegel 2025 und ignoriert die dramatische Flüchtlingsbewegung von 2015/2016 und jährlich weiter Folgende in Millionenhöhe an Flüchtlingen, sowie der nun übermäßige Verschleiß von Wohnraum durch 24/7 Corona Aufenthalte und neu aufkommender Büronutzung durch Homeoffice. Im Mietspiegel klammert man die überwiegende Anzahl von Ein- und Zweifamilienhäuser bewusst aus, so dass der Schwerpunkt des Mietspiegels in den sozialen Hochhäusern und zahlreichen Brennpunkten gesetzt wird.





Einkommen:

Im Vergleich zum Einkommen haben die Mietpreise seit der Euroeinführung das Rennen verloren. Gewerkschaften setzten jedes Jahr 5% Lohnsteigerung durch, so dass der Arbeitnehmer anstatt 2400 DM heute wieder 2400 EUR verdient. Die Miete wurde hingegen 1200 DM auf 600 EUR herabgesetzt und 20 Jahre vom Mietspiegel auf 600 EUR nachhaltig gedrückt.





Insoweit kann ich die Vermieter sehr gut verstehen, wenn sie nach Auswegen (siehe Punkt 1-3) suchen allein um das 1:1 DM/EUR Verhältnis wieder nach 25 Jahren zurück zu gewinnen. Zudem haben sich Handwerker, Material, Energiekosten sich nicht nur verdoppelt, sondern sogar mehr als verdreifacht.





Die Schieflage von fehlenden 1,3 Mio Wohnungen sehe ich an dem rigorosen Festhalten am Mietspiegel. War schon die Kostenmiete 1992 in meiner Diplomarbeit mit 28 DM berechnet, so haben sie sich heute in EURO mit 28 EUR wiedergefunden. Neubaumieten betragen im Kompromiss zum Wohnungsmarkt 20 EUR, die allerdings nur als kurzfristiges Trittbrett von den Mietern bis zur günstigeren Wohnung genutzt werden. Selbst im Fernsehen werden in aller Öffentlichkeit beispielsweise für Köln 15 EUR/qm gerechtfertigt (Kleinwohnung 18 EUR/Großwohnung 12 EUR). Der Mietspiegel setzt immer noch bei 7-8 EUR an und rechtfertigt lediglich durch Modernisierung ab 2014 nur 2 EUR mehr an.





Wenn man genauer hinschaut erkennt man auf den zweiten Blick , dass die Vermieter vielleicht doch nicht alle Verbrecher sind und sich lediglich mit Hilfe von Möblierungszuschlag, Indexmieten und Kurzzeitmietverträge vor der Insolvenz zu retten versuchen?









