Dax am Mittag weiter kaum verändert - keine Impulse durch ZEW-Index
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag weiter auf Richtungssuche geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.830 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Vonovia, Bayer und Zalando, am Ende Qiagen, Rheinmetall und Daimler Truck.
Die am Vormittag veröffentlichten ZEW-Konjunkturerwartungen für Oktober sorgten kaum für Impulse. "Im Februar ist der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen entgegen den Erwartungen leicht gesunken, die Konsensschätzung wurde klar unterschritten", sagte Ulrich Wortberg von der Helaba. Dies überrasche, nachdem das ähnlich konzipierte Sentix-Investorenvertrauen deutlich angestiegen war. "Zwar hat sich der ZEW-Saldo der Lageeinschätzungen verbessert, die Erholung der konjunkturellen Entwicklung scheint aber holprig zu verlaufen." In diesem Zusammenhang seien die Einkaufsmanagerindizes am Freitag und das Ifo-Geschäftsklima kommenden Montag zu beachten.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1842 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8445 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 68,75 US-Dollar; das waren 10 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursrallye der Vonovia‑Aktie, technische Fragen zu Ausbruch vs. Fehlausbruch inklusive einer möglichen Februar‑Breakaway‑Gap (sollte nicht geschlossen werden), gezeigte Chartbilder und Software-/KI‑Signale zum jüngsten Anstieg, die Gefahr eines DAX‑Crashs als Gegenrisiko, bevorstehende Q4‑Zahlen (19.03.) als fundamentaler Auslöser und die Bereitschaft vieler Anleger, Positionen zu halten.
BlackZock schrieb 15.02.26, 15:08
mitdiskutieren »
Maximilian Berger ist eine komplette KI. Wenn man mal genau liest was "der" so von sich gibt, dann merkt man auch relativ schnell, dass sich kein normaler Mensch so ausdrückt. Selbst das Foto von dem angeblichen Typen ist recht offensichtlich KI-generiert wenn man genau hinschaut.
Am Ende auch nicht viel besser als Felix Haupt. Der ist/war zwar ein echter Mensch, aber seine Börsenkommentare waren auch nur Geschwätz eines gescheiterten Polizei-Azubis und ehemaligen Strukturvertrieblers und Hochzeitsredners. Mittlerweile liest man nix mehr von ihm, sieht so aus als hätte er inzwischen aufgegeben.
Kann man unter den Strich alles vergessen. Ob man nun von nem selbsternannten Börsenexperten wie Felix Haupt verar***t wird oder von ner KI die rumhalluziniert... alles am Ende das gleiche.
GAP-Minder schrieb 11.02.26, 14:51
mitdiskutieren »
Mein lieber Litzner, ich hoffe inständig, dass Du nur Witze machst. Ich habe hier schon mehrfach auf den Zusammenhang von Kapitalmarktzinsen (der Bund-Future ist ein geeigneter Gradmesser) und den Kursverlauf von Vonovia hingewiesen. Außerdem orientieren sich gerade internationale Anleger weg von den USA und hin zu Europa. Und da ist Vonovia eine gute Investition, bei steigenden Mieten und bei guten Zahlen, die für 2025 zu erwarten sind. Auch sieht der Chart gerade nicht schlecht aus.
Also: investiere nicht Short und nimm dafür um Himmels Willen keine Kredite auf. Du stürzst Dich nur ins Unglück! Ist echt nicht böse gemeint, aber Du liegst sehr wahrscheinlich falsch…
mani40 schrieb 10.02.26, 20:36
mitdiskutieren »
Hubig will härtere Regelungen für Vermieter ...
Im Grunde nach sind auf den ersten Blick die drei Regelungen längst überfällig
1.) Möblierungszuschlag mit alten Sperrmüllmöbeln
2.) Indexmieten ohne Rücksicht auf Marktverhältnisse
3.) Kurzzeitmietverträge für Wohnungen, die keine Hotels oder Pensionen sind
Mietspiegel:
Allerdings muss man dagegen halten, dass die letzte Erhebung der Daten für den Mietspiegel aus dem Jahr 2011 stammt. Mit folgender 10jähriger Null Inflation rechtfertigt man jetzt den Mietspiegel 2025 und ignoriert die dramatische Flüchtlingsbewegung von 2015/2016 und jährlich weiter Folgende in Millionenhöhe an Flüchtlingen, sowie der nun übermäßige Verschleiß von Wohnraum durch 24/7 Corona Aufenthalte und neu aufkommender Büronutzung durch Homeoffice. Im Mietspiegel klammert man die überwiegende Anzahl von Ein- und Zweifamilienhäuser bewusst aus, so dass der Schwerpunkt des Mietspiegels in den sozialen Hochhäusern und zahlreichen Brennpunkten gesetzt wird.
Einkommen:
Im Vergleich zum Einkommen haben die Mietpreise seit der Euroeinführung das Rennen verloren. Gewerkschaften setzten jedes Jahr 5% Lohnsteigerung durch, so dass der Arbeitnehmer anstatt 2400 DM heute wieder 2400 EUR verdient. Die Miete wurde hingegen 1200 DM auf 600 EUR herabgesetzt und 20 Jahre vom Mietspiegel auf 600 EUR nachhaltig gedrückt.
Insoweit kann ich die Vermieter sehr gut verstehen, wenn sie nach Auswegen (siehe Punkt 1-3) suchen allein um das 1:1 DM/EUR Verhältnis wieder nach 25 Jahren zurück zu gewinnen. Zudem haben sich Handwerker, Material, Energiekosten sich nicht nur verdoppelt, sondern sogar mehr als verdreifacht.
Die Schieflage von fehlenden 1,3 Mio Wohnungen sehe ich an dem rigorosen Festhalten am Mietspiegel. War schon die Kostenmiete 1992 in meiner Diplomarbeit mit 28 DM berechnet, so haben sie sich heute in EURO mit 28 EUR wiedergefunden. Neubaumieten betragen im Kompromiss zum Wohnungsmarkt 20 EUR, die allerdings nur als kurzfristiges Trittbrett von den Mietern bis zur günstigeren Wohnung genutzt werden. Selbst im Fernsehen werden in aller Öffentlichkeit beispielsweise für Köln 15 EUR/qm gerechtfertigt (Kleinwohnung 18 EUR/Großwohnung 12 EUR). Der Mietspiegel setzt immer noch bei 7-8 EUR an und rechtfertigt lediglich durch Modernisierung ab 2014 nur 2 EUR mehr an.
Wenn man genauer hinschaut erkennt man auf den zweiten Blick, dass die Vermieter vielleicht doch nicht alle Verbrecher sind und sich lediglich mit Hilfe von Möblierungszuschlag, Indexmieten und Kurzzeitmietverträge vor der Insolvenz zu retten versuchen?
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/miete-hubig-will-haertere-regelungen-fuer-vermieter-01/100198462.html
🤔
