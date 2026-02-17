    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft Unilever PLC auf 'Overweight'
    Foto: adobe.stock.com
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever nach einem Treffen mit dem Vorstandschef mit einem Kursziel von 6000 Pence auf "Overweight" belassen. Er sei beeindruckt, wie sehr der Nahrungsmittelkonzern seinen Marketing-Mix bereits verändert habe, schrieb Warren Ackerman am Dienstag. Dabei verwies der Analyst auf die Skalierung von Inhalten, den Ausbau der Zusammenarbeit mit Influencern und den Fokus auf Sportveranstaltungen, einschließlich einer groß angelegten Kampagne zur bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft./ck/rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:31 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:32 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 62,47EUR auf TTMzero (17. Februar 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Warren Ackerman
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 60
    Kursziel alt: 60
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft Unilever PLC auf 'Overweight' Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever nach einem Treffen mit dem Vorstandschef mit einem Kursziel von 6000 Pence auf "Overweight" belassen. Er sei beeindruckt, wie sehr der Nahrungsmittelkonzern seinen Marketing-Mix bereits verändert …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     