DZ BANK stuft Safran auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Safran von 349 auf 378 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der französische Rüstungskonzern habe ein "herausragendes Jahr" hinter sich, mit einer Rekordproduktion von Leap-Triebwerken, schrieb Robert Czerwensky am Dienstag im Resümee jüngster Zahlen. Der Analyst verwies zugleich auf die bis 2028 angehobenen Mittelfristziele./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 334,1EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

