    Danaher Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 17.02.2026

    Am 17.02.2026 ist die Danaher Aktie, bisher, um -6,87 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Danaher Aktie.

    Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com

    Danaher ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das innovative Lösungen in Life Sciences, Diagnostik und Umwelttechnologien bietet. Es konkurriert mit Unternehmen wie Thermo Fisher und Siemens Healthineers. Das Danaher Business System (DBS) ist ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal, das operative Exzellenz fördert.

    Danaher Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Danaher Aktie. Mit einer Performance von -6,87 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,22 %, geht es heute bei der Danaher Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Danaher abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,64 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,49 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,20 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Danaher um -14,74 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

    Danaher Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,49 %
    1 Monat -18,20 %
    3 Monate -12,64 %
    1 Jahr -8,67 %

    Informationen zur Danaher Aktie

    Es gibt 707 Mio. Danaher Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,31 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Becton Dickinson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,27 %. PepsiCo notiert im Plus, mit +0,10 %. Thermo Fisher Scientific notiert im Minus, mit -0,86 %. Waters Corporation legt um +0,30 % zu

    Danaher Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Danaher Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Danaher Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Danaher

    -6,82 %
    -8,97 %
    -16,99 %
    -13,72 %
    -10,45 %
    -17,18 %
    -1,11 %
    +235,46 %
    +579,42 %
    ISIN:US2358511028WKN:866197



