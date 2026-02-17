Bärenattacke Gold fällt auf 4.929,28 USD

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt aktuell ein gemischtes bis kurzfristig skeptisches Sentiment: Nutzer sehen Gold belastet durch stärkeren Euro, mögliche US‑Marktinterventionen und fehlenden chinesischen Handel; technische Ängste (mögliche C‑Welle, Rücksetzer bis ~4.000) und erhöhte Volatilität werden genannt. Parallel bestehen robuste langfristige bullische Erwartungen (Inflation, Steuerpolitik). 14‑Tage‑Performance: nicht angegeben.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 2.858,96USD. Heute steht er bei 4.929,28USD. Das Investment wäre auf 1.724,15USD gewachsen – eine Steigerung von +72,41 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.