Heftiger Rückgang Silber verliert -2,50 %

Im wallstreetONLINE-Forum herrscht geteiltes Sentiment: Technische Bulls sehen nach dem Ausbruch über 50$ (Cup-&-Handle) weiter Aufwärtspotenzial (Ambitionen bis ~500$). Fundamental-Posts betonen starke physische Nachfrage (z.B. höhere Indiens-Importe) und BRICS-Erwartungen, andere warnen vor hoher kurzfristiger Volatilität, Spekulation und China‑Abhängigkeit. 14-Tage-Performance: nicht angegeben.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 32,43974USD. Heute steht er bei 74,70USD. Das Investment wäre auf 23.027,9USD gewachsen – eine Steigerung von +130,28 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.