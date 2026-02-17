    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGFT Technologies AktievorwärtsNachrichten zu GFT Technologies
    GFT Technologies SE: Earnings Call für Investoren am 05.03.2026

    NuWays veranstaltet am 05.03.2026 um 14:00 Uhr einen Earnings Call mit Andreas Herzog, , Jochen Ruetz, Dr. und Marco Santos, der GFT Technologies SE. Die Teilnahme ist kostenlos.

    Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der GFT Technologies SE. Marco Santos und Dr. Jochen Ruetz werden die Teilnehmer durch die vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2025 führen. Das Event wird in englischer Sprache abgehalten.

    Unternehmen: GFT Technologies SE
    Datum: 05.03.2026 14:00 Uhr
    Speaker: Andreas Herzog, , Jochen Ruetz, Dr. und Marco Santos,


    Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-preliminary-figures-2025-Ka2Y33W

    Über GFT Technologies SE:


