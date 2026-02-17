GFT Technologies SE: Earnings Call für Investoren am 05.03.2026

Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der GFT Technologies SE. Marco Santos und Dr. Jochen Ruetz werden die Teilnehmer durch die vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2025 führen. Das Event wird in englischer Sprache abgehalten.



Unternehmen: GFT Technologies SE

Datum: 05.03.2026 14:00 Uhr

Speaker: Andreas Herzog, , Jochen Ruetz, Dr. und Marco Santos,





Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-preliminary-figures-2025-Ka2Y33W



