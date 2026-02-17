    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Mit Unterstützung der U.S. Polo Assn. endet die U.S. Open Women's Polo Championship(R) 2026 mit Victory Eastern Hay als Champion

    WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 17. Februar 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), war stolzer Unterstützer der U.S. Open Women's Polo Championship 2026, die am 15. Februar im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington, Florida, auf dem legendären U.S. Polo Assn. Stadium Field zu Ende ging. Die Meisterschaft, die weithin als das prestigeträchtigste Frauen-Poloturnier in den Vereinigten Staaten gilt, brachte die besten Athletinnen dieses Sports für drei Wochen zu einem Elite-Wettbewerb im Herzen des amerikanischen Polosports zusammen.

     

    1. Victory Eastern Hay präsentiert stolz seinen Pokal als Sieger der U.S. Open Women's Polo Championship 2026 im USPA National Polo Center

     

    2. Das Team Victory Eastern Hay zu Pferd (#1 Rebecca Schmeits, #2 Aspen Tinto, #3 Hazel Jackson, #4 Milly Hine) bei der U.S. Open Women's Polo Championship 2026

     

    3. Das Team La Dolfina überreicht bei der U.S. Open Women's Polo Championship 2026 eine Spende an die von ihnen ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation Polo Players Support Group, bereitgestellt von U.S. Polo Assn.

    Bildnachweis: Augustina Fonda

     

    Victory Eastern Hay gewann den Titel der U.S. Open Women's Polo Championship 2026 mit einem 7:5-Sieg über La Dolfina im Finale im NPC. Hazel Jackson von Victory Eastern Hay war mit vier Toren die beste Torschützin, während ihre Teamkollegin Milly Hine drei Tore zum Sieg beisteuerte. Für La Dolfina erzielten Mia und Myla Cambiaso jeweils zwei Tore in einem hart umkämpften Meisterschaftsspiel. Der Sieg war Milly Hines dritter Titel in Folge bei der U.S. Open Women's Polo Championship und Hazel Jacksons dritter Titel in ihrer Karriere bei diesem prestigeträchtigen Turnier. Hazel Jackson von Victory Eastern Hay wurde zur wertvollsten Spielerin gekürt, während Latia Bancada, im Besitz von Pipe Vercellino und geritten von Milly Hine im dritten und sechsten Chukker, als Best Playing Pony ausgezeichnet wurde.

     

    Die diesjährige Meisterschaft bot ein außergewöhnliches Teilnehmerfeld, darunter mehrere Spielerinnen mit einem Handicap von zehn Toren, wie die Markenbotschafterin der U.S. Polo Assn., Hope Arellano, sowie Hazel Jackson und Milly Hine. An dem Turnier nahmen auch herausragende Athletinnen teil, darunter Mia Cambiaso (9-Goal), Nina Clarkin (9-Goal), Maddie Grant (7-Goal) und Meghan Gracida (5-Goal), was die Tiefe, Wettbewerbsfähigkeit und das kontinuierliche Wachstum des Frauenpolos in den Vereinigten Staaten unterstreicht.

