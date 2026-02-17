QScreen AI treibt quanteninspirierte Optimierung mit US-Patentanmeldung voran und rückt durch nationale Berichterstattung auf CBC in den Fokus

TORONTO, 17. Februar 2026 – QScreen AI Inc. (CSE: QAI) (OTC Pink: PMEDF) (FWB: 3QP), ein Innovator, der Quanten-KI-Technologien miteinander verbindet, um die Screening-Methoden und das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Gesundheitssektor zu transformieren, hat heute die Einreichung einer provisorischen Patentanmeldung beim Patentamt der Vereinigten Staaten (USPTO) bekannt gegeben. Diese bahnbrechende Innovation mit dem Titel „System, Method, and Robotic Platform for Quantum-Inspired Multi-Objective Optimization of Human-Governed Clinical Intake and Readiness Data Collection Under Operational Constraints“ (Antrag - 63/981,576) dient zur Bewältigung missionskritischer Herausforderungen in umbruchgefährdeten Umgebungen wie Militäroperationen, öffentlicher Sicherheit und institutioneller Gesundheit und macht QScreen AI damit schlagartig zu einem Vorreiter der KI-gestützten Workflow-Optimierung.

Die Ankündigung folgt auf eine nationale Berichterstattung von CBC News während der kanadischen Handelsmission in Mexiko, bei der Dr. Rahul Kushwah zu der differenzierten Plattform von QScreen AI und ihrer wachsenden Bedeutung in Schlüsselbranchen interviewt wurde. In der landesweit ausgestrahlten Sendung kamen auch der für den Handel zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten zuständige Minister Hon. Dominic LeBlanc und der ehemalige mexikanische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Arturo Sarukhan, zu Wort. Beide wiesen auf die strategische Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den Bereichen Innovation und Technologie hin.

Das Interview in voller Länge finden Sie unter dem nachfolgenden Link (die Berichterstattung zu QScreen AI beginnt bei 8:28 Min.):

https://www.youtube.com/watch?v=AATVru5NEE0

Aufbauend auf der Dynamik der Handelsmission der kanadischen Regierung in Mexiko in dieser Woche, wo wichtige Treffen mit mexikanischen Vertriebsfirmen und Branchenführern stattfinden, sowie auf den strategischen Gesprächen auf US-Ebene mit Global Frontier Advisors L.P. unter der Leitung hochrangiger US-Beamter wie dem ehemaligen Direktor des im US-Verteidigungsministerium angesiedelten „Joint Artificial Intelligence Center“, festigt diese Patentanmeldung die Führungsrolle von QScreen AI bei der Vermarktung von Synergien im Bereich der Quanten-KI. Die Technologie überwindet die Starrheit herkömmlicher Aufnahmesysteme durch den Einsatz quanteninspirierter probabilistischer Algorithmen auf klassischer Hardware zur dynamischen Ausbalancierung von Durchsatzmengen, Risikodetektion, Dokumentationsgenauigkeit, Arbeitsbelastung des klinischen Personals und Stabilität – und das alles unter nicht übersteuerbaren Sicherheitsvorkehrungen und menschlicher Aufsicht. Mit dieser Innovation lassen sich Geschäftschancen in den globalen Märkten erschließen, die von der Bewertung der militärischen Einsatzbereitschaft bis hin zu zivilen Maßnahmen bei Krankheitsausbrüchen reichen. Es werden skalierbare, hardwareunabhängige Lösungen möglich, die sich nahtlos in zukünftige Lösungsprogramme auf Basis der Quanteninformatik integrieren lassen.