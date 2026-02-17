Wirtschaft
Rosatom beendet Liefervertrag mit Siemens Energy für AKW Paks II
Foto: andrew_shots - stock.adobe.com
München (dts Nachrichtenagentur) - Der deutsche Energiekonzern Siemens Energy ist nicht mehr als Technik-Lieferant am Bau des ungarischen Atomkraftwerks Paks II beteiligt. Der russische Atomkonzern und Generalunternehmer des Projekts, Rosatom, hat den Vertrag beendet, wie beide Unternehmen dem Nachrichtenmagazin Politico bestätigten.
Laut Rosatom wurde der Vertrag mit dem Unternehmen Ende 2025 gekündigt, da Siemens Energy seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht habe nachkommen können, heißt vom russischen Staatskonzern. Man arbeite als zuverlässiger Anbieter ausschließlich mit zuverlässigen Partnern zusammen, heißt es weiter. Welche konkreten Verpflichtungen gemeint sind, ließ Rosatom unbeantwortet.
Laut Rosatom wurde der Vertrag mit dem Unternehmen Ende 2025 gekündigt, da Siemens Energy seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht habe nachkommen können, heißt vom russischen Staatskonzern. Man arbeite als zuverlässiger Anbieter ausschließlich mit zuverlässigen Partnern zusammen, heißt es weiter. Welche konkreten Verpflichtungen gemeint sind, ließ Rosatom unbeantwortet.
Anzeige
Präsentiert von
Ursprünglich sollte Siemens Energy die Steuerungselektronik für zwei neue Reaktorblöcke für Paks II liefern, also den nicht-nuklearen Teil des Projekts. Die entsprechenden Verträge waren 2019 und 2020 gemeinsam mit dem französischen Atomkonzern Framatome geschlossen worden.
Ein Sprecher von Siemens Energy stellte diesbezüglich klar: "Die Kündigung des Vertrags über die Lieferung des Leittechniksystems für das Projekt Paks II ging vom Kunden aus, zum Zeitpunkt der Kündigung lagen keine sanktionsrechtlichen Hindernisse vor." Weiter heißt es in der Antwort des Sprechers: "Siemens Energy erfüllt seine vertraglichen Pflichten im Einklang mit den nationalen und internationalen gesetzlichen Vorgaben. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Leistung möglich gewesen wäre, hatte der Kunde sein Interesse zurückgezogen."
Inzwischen ist Rosatom jedoch schon auf der Suche nach einem neuen Lieferanten. In seiner Antwort erklärt das Unternehmen, dass sich die potenzielle Beteiligung von Siemens Energy lediglich auf bestimmte Elemente des Steuer- und Regelsystems beschränkt habe. Gemessen am gesamten Ausrüstungsumfang des Projekts mache dies weniger als vier Prozent aus und sei nicht kritisch.
"Diese Ausrüstung kann durch russische oder europäische Alternativen ersetzt werden, und Rosatom prüft bereits eine Reihe von Ersatzoptionen", heißt es von dem russischen Energiekonzern. Welche Unternehmen dafür infrage kommen, ließ Rosatom offen.
Ein Sprecher von Siemens Energy stellte diesbezüglich klar: "Die Kündigung des Vertrags über die Lieferung des Leittechniksystems für das Projekt Paks II ging vom Kunden aus, zum Zeitpunkt der Kündigung lagen keine sanktionsrechtlichen Hindernisse vor." Weiter heißt es in der Antwort des Sprechers: "Siemens Energy erfüllt seine vertraglichen Pflichten im Einklang mit den nationalen und internationalen gesetzlichen Vorgaben. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Leistung möglich gewesen wäre, hatte der Kunde sein Interesse zurückgezogen."
Inzwischen ist Rosatom jedoch schon auf der Suche nach einem neuen Lieferanten. In seiner Antwort erklärt das Unternehmen, dass sich die potenzielle Beteiligung von Siemens Energy lediglich auf bestimmte Elemente des Steuer- und Regelsystems beschränkt habe. Gemessen am gesamten Ausrüstungsumfang des Projekts mache dies weniger als vier Prozent aus und sei nicht kritisch.
"Diese Ausrüstung kann durch russische oder europäische Alternativen ersetzt werden, und Rosatom prüft bereits eine Reihe von Ersatzoptionen", heißt es von dem russischen Energiekonzern. Welche Unternehmen dafür infrage kommen, ließ Rosatom offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Siemens Energy: bullishes Underinvestment-Argument für den Energiesektor, Debatte über (vorerst nicht rasche) Abspaltung von Siemens Gamesa und Folgen für die Bewertung, jüngste Insiderverkäufe (~8.184 Aktien bei ≈162 €), technische Analyse (Dreiecksausbruch, Übertreibung/überkauft, Support/Absicherung um 140 €), Gewinnverbesserung und Dividenden als Fundament, Profit‑taking und Kauf‑die‑Dips‑Meinungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Trapos schrieb 14.02.26, 08:17
mitdiskutieren »
Bin ganz bei Dir!
Überbewertet kann man ja nachlesen gab es ein paar "Experten" schon um die 50 Euro und ab 70 Euro immer öfter hier. Wo stehen wir jetzt?Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Und Rheinmetall war auch ab 300 Euro laut Forum "Experten" hoffnungslos überbewertet!Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Petzi56 schrieb 13.02.26, 22:34
mitdiskutieren »
Und noch eine kurze Anmerkung - wieso WAR SE UNSER GOLDESEL? - ist SE das nicht mehr????
Frudost schrieb 11.02.26, 16:53
mitdiskutieren »
Tut mir leid , Aber wer will das Wissen. Meine Verlust und Gewinne interessieren auch niemanden.
Was uns interessiert sind aktuelle Daten, Infos im Netz, damit wir uns Meinungen zu einem Invest bilden können um
zu entscheiden. Davon lebt WO !!!
Letztlich sind die Zentren nur zugemüllt.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte