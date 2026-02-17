BARCLAYS stuft JPMorgan auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ziele für 2026 entsprächen den Signalen aus der Telefonkonferenz der Quartalszahlen, schrieb Analyst Jason Goldberg am Montagabend nach der Bilanzvorlage. Er erinnerte zudem daran, dass Chase die neue Emittentin der Apple Card werde./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:57 / GMT
Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 256EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.
Analyst: Jason Goldberg
Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 391
Kursziel alt: 391
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
