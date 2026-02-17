Commerzbank mit Erfolgsjahr und Aktienrückkauf

Die Commerzbank (DE000CBK1001) blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück: Das Institut erzielte ein Nettoergebnis von 2,63 Mrd. Euro inklusive Restrukturierung und übertraf damit das eigene Ziel von 2,5 Mrd. Euro ebenso wie den Analystenkonsens leicht. Bereinigt um Umbaukosten stieg der Gewinn um rund 13 Prozent auf 3 Mrd. Euro. CEO Orlopp unterstreicht die Profitabilität durch höhere Kapitalrückführungen an die Aktionäre: Insgesamt sollen 2,7 Mrd. Euro zurückfließen, mehr als ursprünglich in Aussicht gestellt. Dazu wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 540 Mio. Euro aufgesetzt, das am 12. Februar startet und den bereits abgeschlossenen Rückkauf von rund 1 Mrd. Euro erweitert. An der Börse wird dies als Signal für dauerhaft hohe Ausschüttungen gewertet. Wer sich in der Nähe der Höchstkurse lieber defensiv positionieren will, greift zum Zertifikat.

Beim Discount-Zertifikat der UBS mit der ISIN DE000UQ17TN6 errechnet sich die maximale Rendite aus der Differenz zwischen Cap bei 31 Euro und Preis von 28,45 Euro mit 2,55 Euro oder 27,8 Prozent p.a., wenn die Aktie am 19.6.26 zumindest auf Höhe des Caps notiert. Ansonsten gibt’s eine Aktie.

Bonus-Strategie mit 23,7 Prozent Puffer (Juni)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der HSBC mit der ISIN DE000HT8ABU8 ist mit einem Bonus-Level und Cap von 34 Euro versehen. Sofern die Barriere bei 25 Euro bis zum 19.6.26 niemals verletzt wird, erhalten Anleger den Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 31 Euro liegt der maximale Gewinn bei 3 Euro oder 25,9 Prozent p.a. Attraktives Abgeld von 5 Prozent. Barausgleich in allen Szenarien.

Einkommensstrategie mit 14 Prozent Kupon p.a. und 8 Prozent Puffer (Dezember)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PK4B315 zahlt einen Kupon von 14 Prozent p.a., was durch den Einstieg unter pari zu einer effektiven Rendite von 14,9 Prozent p.a. führt, sofern die Aktie am 18.12.26 zumindest auf Höhe des Basispreises von 30 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 33 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 30 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Bei der Commerzbank laufen die Geschäfte – mittelfristig sollten die soliden Ergebnisse, Dividendenankündigungen und Aktienrückkäufe für Unterstützung sorgen. Die Risiken einer Rezession sollten dennoch nicht ignoriert werden; die Zertifikate ermöglichen eine defensive Positionierung im Vergleich zum Direktinvestment und die Erzielung attraktiver Seitwärtsrenditen.

