UBS stuft SAINT GOBAIN auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sell" belassen. Zahlreiche Berichte zu Debatten in der EU über die Zukunft des Emissionshandelssystems (ETS) hätten seither zu deutlichen Verkäufen von Aktien großer Zementhersteller geführt, schrieb Julian Radlinger am Montag. Viele Investoren seien nun zu dem Schluss gekommen, dass die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft des ETS derzeit zu groß sei. Dies sei Hand in Hand mit einer Rotation in den Bereich Leichtbaustoffe gegangen./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 89,42EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Julian Radlinger

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

