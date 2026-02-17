TUI mit solidem Ausblick und Rückkehr zur Dividende

Der Touristikkonzern TUI (DE000TUAG505) zeigt sich trotz leicht rückläufiger Buchungszahlen zuversichtlich für die laufende Sommersaison. Wie das Unternehmen mitteilte, liegt der gebuchte Umsatz im Winter 1 Prozent und im Sommer 2 Prozent unter dem Vorjahreswert, bewegt sich damit jedoch im erwarteten Rahmen. Die Nachfrage bezeichnet das Management weiterhin als robust. Für das Gesamtjahr strebt der Konzern einen Anstieg des operativen Gewinns um 7 bis 10 Prozent an und kehrt zur Dividendenzahlung zurück. Rückenwind kommt insbesondere aus dem Kreuzfahrtsegment, das sich erneut als Ertragsperle erweist. (EBIT +70,8 Prozent). Hohe Auslastungen, steigende Durchschnittspreise und zusätzliche Kapazitäten sorgten für starke Zuwächse. Die Kreuzfahrten trugen maßgeblich dazu bei, dass TUI den bislang besten Start in ein Geschäftsjahr verbuchen konnte.

Das Discount-Zertifikat der LBBW mit der ISIN DE000LB5HKS8 bietet einen Puffer von 13 Prozent. Aus der Differenz zwischen Cap von 8 Euro und dem Preis von 7,49 Euro errechnet sich eine maximale Rendite von 0,51 Euro oder 20,3 Prozent p.a. Aktienlieferung im negativen Szenario.

Bonus-Strategie mit 24 Prozent Puffer (Juni)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (ISIN DE000PK3LYM4) ist mit einem Bonus-Level und Cap von 9 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 6,50 Euro bis zum 18.6.26 nie verletzt wird, gibt’s den Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 8,39 Euro sind maximal 0,61 Euro oder 23,5 Prozent p.a. drin. Attraktiv: Das Zertifikat gibt’s mit 2 Prozent Abgeld. Barausgleich in allen Szenarien.

Einkommensstrategie mit 13,3 Prozent Kupon p.a. (Dezember)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (ISIN DE000DU7XF89) zahlt einen Kupon von 13,3 Prozent p.a.; durch den Einstieg unter pari beläuft sich die effektive Rendite auf 14,8 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.26 zumindest auf Höhe des Basispreises von 8 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 125 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 8 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: TUI bleibt laut Management auf Wachstumskurs, auch wenn das Marktumfeld in Europa wettbewerbsintensiv und konjunkturell anspruchsvoll ist. Wer sich im Tourismus-Wert defensiv engagieren will, kann mit einer auf die individuelle Risikobereitschaft abgestimmten Zertifikate-Strategie bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren und kleinere Rücksetzer wegstecken.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von TUI Aktien oder von Anlageprodukten auf TUI Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

