ZenaTech baut seine autonome KI-gestützte Drohnen-Hochdruckreinigungsplattform und seine Drone-as-a-Service-Präsenz in Dubai weiter aus

Vancouver, British Columbia, (17. Februar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es sein autonomes, KI-fähiges Drohnen-Hochdruckreinigungssystem für die Gebäudereinigung und Wartungsanwendungen im Außenbereich unter Einsatz seiner ZenaDrone-Drohne IQ Square weiterentwickelt. Das Hochdruckreinigungssystem wird derzeit in einer privaten Flugtestanlage in Dubai getestet und validiert. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen mit Hochdruck an der Planung der Eröffnung eines Drone-as-a-Service-Standorts in der Stadt. Das Hochdruckreinigungssystem wurde für Gebäude, industrielle Infrastruktureinrichtungen, Liegenschaften im Besitz der Regierung sowie öffentliche Räume entwickelt und nutzt eine intelligente automatisierte Flugsteuerung sowie LiDAR-Scanner, um eine hochpräzise Reinigung mit minimalem manuellem Aufwand zu ermöglichen.

„Mit unserer kabelgebundenen, KI-gestützten autonomen Drohnenplattform soll die Reinigung und Instandhaltung von Gebäuden von einer arbeitsintensiven, risikoreichen Dienstleistung in eine skalierbare, technologiegestützte automatisierte Lösung umgewandelt werden. Durch den Wegfall von Arbeiten in der Höhe, weniger Abhängigkeit von Arbeitskräften und den Einsatz von LiDAR und KI für eine präzise Reinigung wollen wir schnellere und konsistentere Ergebnisse, sicherere Abläufe und einen geringeren Wasser- und Chemikalienverbrauch erzielen“, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Der internationale Markt für drohnenbasierte Reinigungsleistungen wächst jährlich um 17 % und wird bis zum Jahr 2030 voraussichtlich ein Marktvolumen von 13 Mrd. USD erreichen. Diese Chance wollen wir nutzen, indem wir eine Branche, in der Arbeiten traditionell manuell verrichtet werden, mit Drohnen, Daten und KI als Kernkomponenten modernisieren. Das rasante Wachstum der Bautätigkeit in Dubai und die hohen Anforderungen an die Instandhaltung bieten ideale Voraussetzungen, um unser System zu testen und zu validieren und damit die Grundlage für die Marktexpansion über unser Drone-as-a-Service-Netzwerk zu schaffen.“

Der drohnenbasierte Hochdruckreinigungsprozess besteht aus einem Drohnenscan des jeweiligen Gebäudes mittels LiDAR, mit dem eine 3D-Karte erstellt wird, um Bereiche zu ermitteln, die einer gründlicheren Reinigung bedürfen. Es wird eine KI-Software entwickelt, um einen optimierten Reinigungsplan zu erstellen, der die Drohne anweist, besonders stark verschmutzte Bereiche anzusteuern und den Druck und die Abdeckung nach Bedarf anzupassen. Die Drohne wird kontinuierlich mit Strom und Wasser versorgt und führt die Reinigungsarbeiten autonom aus, während das Bedienpersonal sie vom Boden aus überwachen kann.

Das Unternehmen hat außerdem über Fortschritte im Hinblick auf die Eröffnung seines Drone-as-a-Service-Standorts in Dubai berichtet, wo bereits Mitarbeiter für die Geschäftsentwicklung eingestellt wurden und derzeit Schulungen von Drohnenpiloten stattfinden. Das Unternehmen hat ein 2.200 Quadratfuß großes Geschäftsbüro ausgewählt und ist derzeit dabei, dieses ergänzend zu seinem bestehenden 3.000 Quadratfuß großen Drohnenbetriebslager anzumieten, um DaaS-Kunden bestmöglich mit Hochdruckreinigungsleistungen und weiteren DaaS-Angeboten zu versorgen. Gleichzeitig wird im Büro in Dubai an der Ausweitung des Geschäftsbereichs und der Erteilung weiterer Luftfahrtgenehmigungen gearbeitet, um Tests und vermehrte Einsätze im städtischen Bereich zu unterstützen.

ZenaDrones IQ Square ist eine fortschrittliche, KI-gestützte autonome Drohne mit einer Abmessung von 40 x 40 bzw. 50 x 50 Zoll und einem rotierenden VTOL-Design (für Senkrechtstart und -landung). Sie wurde für Inspektionen und Überwachungsanwendungen mit Sichtkontakt für Unternehmen und Regierungsbehörden sowie für Hochdruckreinigungsanwendungen mit einer festen Wasser- und Stromversorgung entwickelt. IQ Square ist für den Einsatz mit austauschbaren hochmodernen Kameras, Sensoren und Anbaugeräten ausgestattet, verfügt über eine Nutzlast von bis zu sieben Kilogramm und ermöglicht dank Akku mit autonomer Aufladung durch Landung auf einem Ladepad eine Flugzeit von rund 20 Minuten.

Die Drone-as-a-Service-Plattform von ZenaTech wurde konzipiert, um Unternehmens- und Regierungskunden On-Demand- oder abonnementbasierten Zugang zu schnelleren und überlegenen drohnenbasierten Dienstleistungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Vermessung, Inspektion, Wartung, Hochdruckreinigung, Bestandsverwaltung und Präzisionslandwirtschaft zu bieten, ohne dass Kapitalkosten oder der Betriebsaufwand einer Eigentümerschaft anfallen. Durch die Übernahme etablierter, profitabler Dienstleistungsunternehmen, die zurzeit Low-Tech-Methoden einsetzen und reif für Drohneninnovationen sind, baut ZenaTech ein globales, Multi-Service-DaaS-Netzwerk von Standorten in Gemeinden, die durch bestehende Kunden und Umsätze unterstützt werden, für eine Drohnenintegration der nächsten Generation auf, die auf Geschwindigkeit, Präzision, Daten und Sicherheitsvorteile ausgelegt ist. Das Unternehmen baut sein globales Netzwerk durch Übernahmen und firmeneigene Standorte weiter aus, integriert Drohnen-Workflows und erweitert sein Angebot um neue Dienstleistungen.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Kundeninspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft in den USA sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigungen und Inspektionen im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „planen“, „vorhersehen“, „anstreben“, „suchen“, „ist/sind wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift „Risk Factors“ auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die „SEC“) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

Die Zenatech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,38EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.