    Deep Sea Minerals Corp. ernennt Mark Handin zum strategischen Berater

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, BC, 17. Februar 2026 – Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X45) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Förderung kritischer Rohstoffe in der Tiefsee legt – freut sich bekannt zu geben, dass Herr Mark Handin zum strategischen Berater des Unternehmens ernannt wurde.

     

    Herr Handin ist ein international renommierter Wirtschaftsexperte mit über 27 Jahren Führungserfahrung in den Bereichen Offshore-Seeverkehr, Transport und Ölfelddienstleistungen und aktuell President bei der Firma Patriot Maritime. Unter der Führung von Herrn Handin verwaltet Patriot Maritime eine Flotte von 23 Schiffen, die für wichtige Kunden der US-Regierung, wie etwa das Military Sealift Command (MSC) und die Maritime Administration (MARAD), im Einsatz sind. Der Verantwortungsbereich erstreckt sich über Betriebsführung, Sicherheit, Compliance, Kundenbeziehungen sowie die gesamte Gewinn- und Verlustrechnung. Zuvor war Herr Handin als Chief Operating Officer bei Maersk Supply Service tätig und leitete dort die globalen Offshore-Aktivitäten, unter anderem Unterwasserprojekte sowie Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Tiefseebergbau.

     

    In seiner Funktion als strategischer Berater wird Herr Handin das Führungsteam des Unternehmens mit strategischen Beratungsleistungen auf höchstem Niveau unterstützen und dabei auf seine umfassenden Kenntnisse in den Bereichen globale maritime Operationen, Offshore-Energieentwicklung, Regierungs- und Verteidigungsaufträge, Joint-Venture-Strukturierung, regulatorische Compliance sowie die Umsetzung von Großprojekten in mehreren internationalen Jurisdiktionen zurückgreifen. Mit seinem Know-how wird Herr Handin das Unternehmen bei der Weiterentwicklung seiner Explorations- und Erschließungsprogramme und der Zusammenarbeit mit Stakeholdern aus der gesamten Branche begleiten.

     

    „Wir begrüßen Mark Handin ganz herzlich als strategischen Berater in unserem Team“, so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. „Mark verfügt über Qualifikationen und Erfahrungen, die für das Unternehmen in dieser Phase der Transformation des Sektors für kritische Mineralien von größter Bedeutung sind.“

