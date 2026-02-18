Siemens Energy profitiert vom Netzausbau

Der Energietechnologiekonzern Siemens Energy (DE000ENER6Y0) ist mit deutlichem Rückenwind ins Geschäftsjahr gestartet, wie die vergangene Woche berichteten Ergebnisse für Q1-2026 (per 31.12.25) zeigen. Die Münchner meldeten einen Rekordauftragseingang von 17,6 Mrd. Euro. Treiber waren vor allem das Gasturbinengeschäft sowie die Netztechnik; auch im Windsegment zeichnet sich eine Stabilisierung ab. Die Umsätze legten um 12,8 Prozent auf 9,7 Mrd. Euro zu. Das Ergebnis vor Sondereffekten mehr als verdoppelte sich auf 1,16 Mrd. Euro. Unter dem Strich verdiente der Konzern 746 Mio. Euro nach 252 Mio. Euro im Vorjahr, das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 Euro. Auch Siemens Gamesa reduzierte die Verluste. Der für Dividendenausschüttungen wichtige Free Cashflow vor Steuern kletterte auf 2,87 Mrd. Euro. Angesichts der robusten Nachfrage bestätigt das Management die Jahresprognose mit zweistelligem Umsatzwachstum und einer Marge von 9 bis 11 Prozent.

Der Discounter der DZ Bank (DE000DU6YA35) erzielt beim Preis von 136,50 Euro eine max. Rendite von 13,50 Euro oder 30,6 Prozent p.a., sofern die Aktie am 19.6.26 zumindest auf Höhe des Caps von 150 Euro notiert. Im negativen Szenario erhalten Anleger die Lieferung einer Aktie.

Bonus-Strategie mit 34,7 Prozent Puffer (Juni)

Sofern die Aktie bis zum 19.6.26 niemals die Barriere bei 105 Euro verletzt, erhalten Anleger im Bonus-Cap-Zertifikat der SG (DE000FD9HU89) den Bonus- und Höchstbetrag von 170 Euro. Beim Preis von 158,20 Euro errechnet sich eine Renditechance von 11,80 Euro oder 21 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt eine Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 18,75 Prozent p.a. und 3,7 Prozent Puffer (Dezember)

Eine Aktienanleihe (DE000HM2JSL2) der HSBC zahlt einen festen Zinssatz von 18,75 Prozent p.a., was durch den Kaufpreis unter pari zu einer effektiven Rendite von 19,8 Prozent führt, wenn die Aktie am Bewertungstag 18.12.26 zumindest auf 155 Euro handelt. Andernfalls gibt’s 6 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 155 Euro) und Bruchteile im Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Siemens Energy gehört zu den Top-Performern im DAX aus 2025 und handelt auf Allzeithoch. Wer sich daher lieber defensiv positionieren möchte und für die nächsten vier bis zehn Monate mit einer Seitwärtsbewegung rechnet, kann mit den Zertifikaten attraktive Seitwärtsrenditen realisieren und zwischenzeitliche moderate Schwächephasen im Rahmen der Puffer verkraften.

