Fällt die "Festung Orbán"?

Am 12. April entscheiden die Wähler über die Zukunft eines Landes, das unter Orbán zum "Enfant terrible" der Europäischen Union wurde. Doch der Nimbus der Unbesiegbarkeit bröckelt: Die Regierungspartei Fidesz liegt in unabhängigen Umfragen aktuell zweistellig hinter der Opposition.

Ungarn befindet sich derzeit an einem entscheidenden Punkt seiner politischen Geschichte. Nach 16 Jahren unter der Führung von Viktor Orbán, der sich als Gegner der EU und enger Verbündeter von Donald Trump positioniert hat, könnten die anstehenden Wahlen zu einem Wendepunkt werden. Denn die Opposition liegt deutlich vorne.

Der Aufstieg des "Systemsprengers"

Péter Magyar, der Orbáns Partei Fidesz sowohl als ehemaliges Mitglied als auch als starker Kritiker gegenübersteht, sieht seine Chance gekommen, Ungarn wieder auf den Weg der EU-Integration zu führen. Mit seiner 2024 gegründeten Tisza-Partei hat er eine Bewegung geschaffen, die vor allem die ländlichen, konservativen Regionen anspricht, die früher als Fidesz-Hochburgen galten.

Das ist auch an den Märkten spürbar: Seit Magyar Anfang 2025 bei Umfragen Orbáns Partei überholt hat, befindet sich die Landeswährung Forint auf einem Siegeszug. Parallel dazu schnellte auch der Aktienmarkt des Landes hoch. In den vergangenen 12 Monaten kletterte der Leitindex BUX um etwa 41 Prozent.

Magyars Kampagne zielt auf die wunden Punkte der Regierung:

- Wirtschaftliche Not: Trotz Orbáns Versprechen kämpft Ungarn mit stagnierenden Löhnen und einer der höchsten Inflationsraten der EU.

- Korruptionsvorwürfe: Magyar bezeichnet das System Orbán als "Raubbau", wirft der Regierung Vetternwirtschaft und Korruption vor und verspricht, die Justiz zu befreien und öffentliche Gelder zurückzuholen.

- Umweltskandale: Berichte über giftige Emissionen in Samsung-Batteriefabriken – einst als Flaggschiff-Investitionen gefeiert – dienen der Opposition nun als Symbol für ein gescheitertes Wirtschaftsmodell.

Das 20-Milliarden-Euro-Pokerspiel

Für Brüssel ist der Wahlausgang enorm wichtig. Aktuell sind rund 19 Milliarden Euro an EU-Geldern für Ungarn eingefroren, da Orbán notwendige Rechtsstaatsreformen verweigert. Ein Sieg Magyars würde diesen Knoten lösen: Er hat bereits signalisiert, die Bedingungen der EU sofort zu erfüllen, um den Geldhahn aufzudrehen – ein Szenario, das die Märkte beflügelt.

Im Gegensatz dazu verschärft Orbán den Ton. In seiner Wahlkampferöffnung bezeichnete er die EU als größere Bedrohung als Russland. Seine Strategie setzt voll auf die transatlantische Karte: Er inszeniert sich als engster Verbündeter von Donald Trump. US-Außenminister Marco Rubio bestätigte bei einem Besuch in Budapest die "goldene Ära" dieser Beziehung und signalisierte volle Unterstützung für Orbáns Verbleib im Amt. Nebenbei haben die USA auch ein wirtschaftliches Interesse daran, den Zusammenhalt in der EU als führendem Handelsblock zu untergraben.

Diplomatie im Schatten der Wahl

Dass Magyar bereits auf internationalem Parkett ernst genommen wird, zeigten seine Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz und anderen Staatschefs auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Magyar positioniert sich dort als verlässlicher Partner, der Ungarn zurück in den "Mainstream" führen will.

Orbán hingegen versucht, Magyar als "Marionette Brüssels" darzustellen und nutzt die Angst vor dem Ukraine-Krieg für seine Zwecke. Magyar konterte dies geschickt mit dem Versprechen, ein Verbot der Wehrpflicht in der Verfassung zu verankern, um Friedensabsichten zu untermauern.

Fazit: Alles oder Nichts

Sollte die Tisza-Partei am 12. April siegen, stünde die EU vor einer historischen Wende: Ein pro-europäisches Ungarn könnte die Blockadehaltungen innerhalb des Blocks aufweichen. Bleibt Orbán jedoch an der Macht – gestärkt durch den Rückhalt aus Washington – bleiben die Schwierigkeiten für Europa, bei Verhandlungen mit einer Stimme zu sprechen, erhalten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion