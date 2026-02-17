Vulcan Materials (Holding Co) Aktie deutlicher Kursrutsch - -7,94 % - 17.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Vulcan Materials (Holding Co) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,94 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,36 %, geht es heute bei der Vulcan Materials (Holding Co) Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Vulcan Materials ist führend in der US-Baustoffindustrie, spezialisiert auf Zuschlagstoffe. Mit starker Marktpräsenz und effizienter Lieferkette konkurriert es mit Martin Marietta und CRH Americas.

Obwohl die Vulcan Materials (Holding Co) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,99 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vulcan Materials (Holding Co) Aktie damit um -6,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,32 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Vulcan Materials (Holding Co) eine positive Entwicklung von +13,99 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,53 % geändert.

Vulcan Materials (Holding Co) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,93 % 1 Monat +5,32 % 3 Monate +13,99 % 1 Jahr +7,36 %

Informationen zur Vulcan Materials (Holding Co) Aktie

Es gibt 132 Mio. Vulcan Materials (Holding Co) Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,35 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von CRH, Heidelberg Materials und Co.

CRH, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,32 %. Heidelberg Materials notiert im Minus, mit -1,01 %. Holcim notiert im Minus, mit -1,68 %.

Vulcan Materials (Holding Co) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vulcan Materials (Holding Co) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vulcan Materials (Holding Co) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.