Börsen Update
Börsen Update Europa - 17.02. - FTSE Athex 20 stark +1,26 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.768,35 PKT und fällt um -0,26 %.
Top-Werte: Vonovia +3,29 %, Bayer +2,44 %, Zalando +1,85 %
Flop-Werte: Qiagen -4,20 %, Siemens Energy -3,55 %, Daimler Truck Holding -3,50 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:48) bei 31.090,00 PKT und fällt um -1,00 %.
Top-Werte: Deutsche Wohnen +5,05 %, Aroundtown +4,95 %, Carl Zeiss Meditec +3,05 %
Flop-Werte: AUMOVIO -8,04 %, HENSOLDT -4,73 %, Hochtief -4,07 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:56) bei 3.636,63 PKT und fällt um -0,52 %.
Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +3,05 %, CANCOM SE +2,33 %, United Internet +1,44 %
Flop-Werte: Ottobock -7,38 %, HENSOLDT -4,73 %, Qiagen -4,20 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.964,62 PKT und verliert bisher -0,40 %.
Top-Werte: Bayer +2,44 %, TotalEnergies +1,39 %, Enel +1,21 %
Flop-Werte: Schneider Electric -3,69 %, Siemens Energy -3,55 %, Rheinmetall -2,98 %
Der ATX bewegt sich bei 5.659,31 PKT und fällt um -0,47 %.
Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,88 %, Immofinanz +1,68 %, OMV +1,05 %
Flop-Werte: Lenzing -7,01 %, PORR -5,83 %, EVN -2,63 %
Der SMI bewegt sich bei 13.703,94 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: Roche Holding +1,59 %, Novartis +1,55 %, Swiss Re +1,40 %
Flop-Werte: Amrize -2,83 %, ABB -2,29 %, Holcim -1,68 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.302,92 PKT und fällt um -0,18 %.
Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,94 %, Eurofins Scientific +1,48 %, Capgemini +1,42 %
Flop-Werte: Schneider Electric -3,69 %, Thales -2,50 %, LEGRAND -1,90 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.114,55 PKT und verliert bisher -0,38 %.
Top-Werte: AstraZeneca +1,54 %, Essity Registered (B) +0,73 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,44 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,83 %, Sandvik -2,47 %, ABB -2,29 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 5.640,00 PKT und steigt um +1,26 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +3,42 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,92 %, Coca-Cola HBC +0,88 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,55 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,11 %, Viohalco -1,95 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.