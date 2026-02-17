Börsen Update Europa - 17.02. - FTSE Athex 20 stark +1,26 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:48) bei 31.090,00 PKT und fällt um -1,00 %. Top-Werte: Deutsche Wohnen +5,05 %, Aroundtown +4,95 %, Carl Zeiss Meditec +3,05 % Flop-Werte: AUMOVIO -8,04 %, HENSOLDT -4,73 %, Hochtief -4,07 %

Der DAX bewegt sich bei 24.768,35 PKT und fällt um -0,26 %. Top-Werte: Vonovia +3,29 %, Bayer +2,44 %, Zalando +1,85 % Flop-Werte: Qiagen -4,20 %, Siemens Energy -3,55 %, Daimler Truck Holding -3,50 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:56) bei 3.636,63 PKT und fällt um -0,52 %.

Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +3,05 %, CANCOM SE +2,33 %, United Internet +1,44 %

Flop-Werte: Ottobock -7,38 %, HENSOLDT -4,73 %, Qiagen -4,20 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.964,62 PKT und verliert bisher -0,40 %.

Top-Werte: Bayer +2,44 %, TotalEnergies +1,39 %, Enel +1,21 %

Flop-Werte: Schneider Electric -3,69 %, Siemens Energy -3,55 %, Rheinmetall -2,98 %

Der ATX bewegt sich bei 5.659,31 PKT und fällt um -0,47 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,88 %, Immofinanz +1,68 %, OMV +1,05 %

Flop-Werte: Lenzing -7,01 %, PORR -5,83 %, EVN -2,63 %

Der SMI bewegt sich bei 13.703,94 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: Roche Holding +1,59 %, Novartis +1,55 %, Swiss Re +1,40 %

Flop-Werte: Amrize -2,83 %, ABB -2,29 %, Holcim -1,68 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.302,92 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,94 %, Eurofins Scientific +1,48 %, Capgemini +1,42 %

Flop-Werte: Schneider Electric -3,69 %, Thales -2,50 %, LEGRAND -1,90 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.114,55 PKT und verliert bisher -0,38 %.

Top-Werte: AstraZeneca +1,54 %, Essity Registered (B) +0,73 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,44 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,83 %, Sandvik -2,47 %, ABB -2,29 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 5.640,00 PKT und steigt um +1,26 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +3,42 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,92 %, Coca-Cola HBC +0,88 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,55 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,11 %, Viohalco -1,95 %