    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAgrana Beteiligungs AktievorwärtsNachrichten zu Agrana Beteiligungs
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    AGRANA-Aktie: Zucker-Segment belastet EBIT 2025/26 – Wertminderung

    AGRANA stellt sich im Zuckergeschäft auf erhebliche Wertminderungen ein – mit spürbaren Folgen für die Ergebnisprognose, aber stabiler operativer Entwicklung.

    AGRANA-Aktie: Zucker-Segment belastet EBIT 2025/26 – Wertminderung
    Foto: adobe.stock.com
    • AGRANA rechnet im Segment ACS – Zucker aufgrund des anhaltend schwierigen Marktumfelds mit einem nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf.
    • Die außerplanmäßige Abschreibung betrifft voraussichtlich das Anlagevermögen des Segments in einer Größenordnung von rund 45–55 Mio. €.
    • Die Abschreibung wird als Ergebnis aus Sondereinflüssen ausgewiesen und wirkt sich negativ auf die bisherige EBIT-Guidance des Konzerns aus (vorher erwartetes EBIT: etwa 45–60 Mio. €).
    • Das operative Ergebnis (EBIT vor Sondereinflüssen und vor Ergebnisanteilen von Gemeinschaftsunternehmen) wird unverändert auf rund 80–85 Mio. € prognostiziert (2024|25: 76,5 Mio. €).
    • Die endgültige Höhe der Wertminderung wird mit dem Konzernabschluss zum Bilanzstichtag 28. Februar 2026 festgestellt; Jahresergebnisse und Geschäftsbericht 2025|26 erscheinen planmäßig am 12. Mai 2026.
    • AGRANA weist darauf hin, dass die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Lage für den künftigen Geschäftsverlauf schwer abschätzbar sind.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Agrana Beteiligungs ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von Agrana Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,825EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,28 % im Plus.


    Agrana Beteiligungs

    +2,99 %
    0,00 %
    +2,19 %
    -2,92 %
    +8,37 %
    -31,27 %
    -32,42 %
    +51,57 %
    ISIN:AT000AGRANA3WKN:A2NB37





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AGRANA-Aktie: Zucker-Segment belastet EBIT 2025/26 – Wertminderung AGRANA stellt sich im Zuckergeschäft auf erhebliche Wertminderungen ein – mit spürbaren Folgen für die Ergebnisprognose, aber stabiler operativer Entwicklung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     