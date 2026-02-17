AGRANA-Aktie: Zucker-Segment belastet EBIT 2025/26 – Wertminderung
AGRANA stellt sich im Zuckergeschäft auf erhebliche Wertminderungen ein – mit spürbaren Folgen für die Ergebnisprognose, aber stabiler operativer Entwicklung.
- AGRANA rechnet im Segment ACS – Zucker aufgrund des anhaltend schwierigen Marktumfelds mit einem nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf.
- Die außerplanmäßige Abschreibung betrifft voraussichtlich das Anlagevermögen des Segments in einer Größenordnung von rund 45–55 Mio. €.
- Die Abschreibung wird als Ergebnis aus Sondereinflüssen ausgewiesen und wirkt sich negativ auf die bisherige EBIT-Guidance des Konzerns aus (vorher erwartetes EBIT: etwa 45–60 Mio. €).
- Das operative Ergebnis (EBIT vor Sondereinflüssen und vor Ergebnisanteilen von Gemeinschaftsunternehmen) wird unverändert auf rund 80–85 Mio. € prognostiziert (2024|25: 76,5 Mio. €).
- Die endgültige Höhe der Wertminderung wird mit dem Konzernabschluss zum Bilanzstichtag 28. Februar 2026 festgestellt; Jahresergebnisse und Geschäftsbericht 2025|26 erscheinen planmäßig am 12. Mai 2026.
- AGRANA weist darauf hin, dass die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Lage für den künftigen Geschäftsverlauf schwer abschätzbar sind.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Agrana Beteiligungs ist am 12.05.2026.
