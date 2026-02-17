Hessen
Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks im Nahverkehr auf
- Verdi ruft zu Warnstreiks im Nahverkehr Hessen
- Ganztägige Streiks am Do, 19. Feb in Frankfurt
- Auch ganztägig in Gießen und Marburg (Hessen)
FRANKFURT/MARBURG/GIESSEN (dpa-AFX) - Im Tarifstreit der kommunalen Verkehrsbetriebe ruft die Gewerkschaft Verdi zu weiteren Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Hessen auf. An diesem Donnerstag (19. Februar) soll es zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen in Frankfurt, Gießen und Marburg kommen, wie Verdi mitteilte./csc/DP/mis
