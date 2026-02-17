EU setzt Vietnam auf schwarze Liste der Steueroasen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Staaten setzen Vietnam und die britischen Turks- und Caicosinseln auf die schwarze Liste für Steueroasen. Das südostasiatische Land und die Inselgruppe in der Karibik hielten international vereinbarte Standards für Steuertransparenz und faire Besteuerung nicht ein, lautete die Begründung aus Brüssel.

Außerdem beschlossen die Finanz- und Wirtschaftsminister der EU, Fidschi, Samoa sowie Trinidad und Tobago von der schwarzen Liste zu streichen, "nachdem sie langfristige Mängel erfolgreich behoben haben", hieß es in einer Mitteilung zu dem Treffen.