Südzucker schüttet keine Dividende aus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,56 % und einem Kurs von 9,18 auf Tradegate (17. Februar 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um -7,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 1,88 Mrd..

Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -12,76 %/-1,85 % bedeutet.