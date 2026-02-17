Außerordentliche Abschreibungen
Südzucker schüttet keine Dividende aus
- Vorstand schlägt Dividenden-Aussetzung 2025/26
- Abschreibungen 450-550 Mio€, operativ unberührt.
- Aktie fiel über 6%; HV 16. Juli; Vorjahr 0,20€
MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Aktionäre von Südzucker werden die Folgen des schwachen Zuckermarkts spüren. Der Vorstand habe beschlossen, der Hauptversammlung eine Aussetzung der Dividende für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 vorzuschlagen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Neben dem anhaltend schwierigen Marktumfeld im Segment Zucker erwartet der Konzern außerordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen zwischen 450 und 550 Millionen Euro. Diese betreffen den Angaben zufolge aber nicht das prognostizierte operative Ergebnis. Vor dem Hintergrund dieser Belastung sieht der Südzucker-Vorstand die Voraussetzungen zur Zahlung einer Dividende als nicht gegeben an. Der Kurs der Aktie sackte um mehr als sechs Prozent ab.
Das Geschäftsjahr läuft noch bis Ende Februar. Die Hauptversammlung ist am 16. Juli geplant. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 20 Cent je Aktie ausgeschüttet./lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,56 % und einem Kurs von 9,18 auf Tradegate (17. Februar 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um -7,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 1,88 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -12,76 %/-1,85 % bedeutet.
Zitat: Freiberger ist der größte private label Pizzahersteller und Beneo bei ingredients sehr stark.
Zucker und Ethanol fallen und fallen immer weiter!
Buchwert pro Aktieist laut dieser Quelle 16,02