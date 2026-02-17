Moderna springt durch EU-Zulassung – Aktie explodiert um 4,2 %

Moderna (MRNA) teilte am Dienstag mit, dass es von der Europäischen Kommission die Marktzulassung für seinen COVID-Impfstoff mNEXSPIKE erhalten hat, wie MT Newswires berichtet. Die Zulassung erfolgt in allen 27 EU-Mitgliedstaaten sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen, teilte das Unternehmen mit. Das US-Unternehmen gab an, dass die Verfügbarkeit von mNEXSPIKE in Europa vorbehaltlich regulatorischer Zeitpläne und lokaler Marktzugangsmöglichkeiten erwartet wird.

In den USA, in Kanada und Australien hat der Impfstoff bereits die behördliche Zulassung erhalten. Zudem gab Moderna an, weiterhin die Zulassung in anderen globalen Märkten anzustreben. Die Aktie des Unternehmens ist am Dienstag (15:35 Uhr MEZ) 4,20 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 37,23 Euro. Im Jahr 2026 plant der US‑Biotechkonzern Moderna, der vor allem für seine mRNA‑Technologie und COVID‑19‑Impfstoffe bekannt ist, mehrere strategische Schwerpunkte, um nach dem Rückgang der Pandemie‑Geschäfte wieder zu wachsen und sich breiter aufzustellen. Unter anderem strebt das Unternehmen für 2026 ein Umsatzwachstum von bis zu zehn Prozent gegenüber 2025 an.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Moderna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,69 % und einem Kurs von 37,40EUR auf Tradegate (17. Februar 2026, 15:43 Uhr) gehandelt.

