AKTIE IM FOKUS
Südzucker mit Kursrutsch - Dividende ausgesetzt - Abschreibungen
- Südzucker erwartet Abschreibungen dreistellig.
- Kurs fällt 8,4% und stabilisiert bei 9,31 Euro
- Aufwärtstrend endet, 50/100/200 Tage gebrochen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ende Dezember eingeleitete Erholung der Südzucker -Aktien erhält am Dienstag einen herben Rückschlag. Die Nachricht, dass der Zuckerkonzern außerordentliche Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe erwartet und in der Folge die Dividende aussetzt, ließ den Kurs am Nachmittag um bis zu 8,4 Prozent absacken. Erst bei knapp 9 Euro kam es zu einer Stabilisierung. Zuletzt war der Abschlag mit 9,31 Euro aber immer noch mehr als fünf Prozent groß.
Die Aktien fielen damit jäh aus ihrem kurzfristigen Aufwärtstrend, der kurz vor Weihnachten begonnen hatte und zuletzt bei knapp über 10 Euro seine Spitzen gefunden hatte. Diesen Spitzen standen die Aktien am Dienstagmorgen mit 9,82 Euro im Tageshoch noch nahe. Durch den Rücksetzer wurden nun gleich mehrere technische Indikatorlinien mit mittel- bis langfristiger Bedeutung gerissen. Erwähnt seien dabei die Linien der 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitte./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,33 % und einem Kurs von 9,40 auf Tradegate (17. Februar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um -7,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 1,88 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -13,19 %/-2,33 % bedeutet.
Zitat: Freiberger ist der größte private label Pizzahersteller und Beneo bei ingredients sehr stark.
Zucker und Ethanol fallen und fallen immer weiter!
Buchwert pro Aktieist laut dieser Quelle 16,02