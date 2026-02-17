Wirtschaft
Ergo will bis Ende 2030 rund 1.000 Stellen abbauen
Foto: Ergo Versicherung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Versicherer Ergo will in Deutschland bis einschließlich 2030 etwa 200 Arbeitsplätze pro Jahr abbauen. Darauf hat sich Ergo im Rahmen eines Interessenausgleichs mit den Arbeitnehmervertretern geeinigt, berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe). Betriebsbedingte Kündigungen bleiben bis dahin ausgeschlossen. Ergo beschäftigt hierzulande derzeit knapp 17.000 Menschen.
Das Unternehmen stehe vor "komplexen Herausforderungen mit einem volatilen Marktumfeld, dem demografischen Wandel und den technologischen Umwälzungen durch Künstliche Intelligenz", sagte Ergo-Personalvorständin Lena Lindemann dem "Handelsblatt". Durch den verstärkten Einsatz von KI würden "bestimmte Funktionen künftig weniger gebraucht werden".
Das Unternehmen stehe vor "komplexen Herausforderungen mit einem volatilen Marktumfeld, dem demografischen Wandel und den technologischen Umwälzungen durch Künstliche Intelligenz", sagte Ergo-Personalvorständin Lena Lindemann dem "Handelsblatt". Durch den verstärkten Einsatz von KI würden "bestimmte Funktionen künftig weniger gebraucht werden".
Anzeige
Präsentiert von
Der Stellenabbau soll über natürliche Fluktuation, Altersteilzeit und Abfindungsprogramme erfolgen. "Freiwilligkeit bleibt das zentrale Prinzip. Niemand geht gegen seinen Willen", sagte Lindemann. Parallel will Ergo Beschäftigte für neue Aufgaben qualifizieren. Geplant sind aktuell rund 500 sogenannte Reskilling-Plätze, davon etwa 260 bereits in diesem Jahr. "Wir wollen das Effizienzpotenzial von KI heben, aber zugleich die Mitarbeiter befähigen, in anderen Jobs für uns zu arbeiten", sagte Lindemann.
Das Sparprogramm ist Teil der Strategie 2030 der Ergo-Mutter Munich Re. Der Konzern will bis 2030 insgesamt 600 Millionen Euro einsparen. Für das laufende Jahr peilt Munich Re einen Nettogewinn von 6,3 Milliarden Euro an - 300 Millionen Euro mehr als das Ziel für 2025. Ergo soll rund 900 Millionen Euro zum Ergebnis beitragen.
Das Sparprogramm ist Teil der Strategie 2030 der Ergo-Mutter Munich Re. Der Konzern will bis 2030 insgesamt 600 Millionen Euro einsparen. Für das laufende Jahr peilt Munich Re einen Nettogewinn von 6,3 Milliarden Euro an - 300 Millionen Euro mehr als das Ziel für 2025. Ergo soll rund 900 Millionen Euro zum Ergebnis beitragen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Münchener Rück. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Rainolaus schrieb 05.02.26, 12:17
mitdiskutieren »
Das wäre dann charttechnisch schon ein Befreiungsschlag aus dem kurzfristigen Abwärtstrend.
Mit entsprechenden News aber kein Problem.
Die 550€ laufen wir jetzt wohl allemal an.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/1149/board/20260205121704-edb74ef05f953896249ee9c7691bc784274ba39252c024c3c.png
hw_aus_s schrieb 29.01.26, 21:27
MüRü ist eine Qualitätsaktie.mitdiskutieren »
Hat nix mit Zöllen zu tun.
Großschadensereignisse gab es keine, deshalb sind die Prämien für 2026 nicht leicht zu erhöhen.
Das ist aber in der Prognose von MüRü enthalten.
Das Aktienrückkaufprogramm lief/läuft wie geplant.
Somit wird der Gewinn je Aktie (leicht) steigen.
Alles in allem mMn ein klarer Kauf bei dem aktuellen Kurs.
Man braucht etwas Geduld 😉
Hat nix mit Zöllen zu tun.
Großschadensereignisse gab es keine, deshalb sind die Prämien für 2026 nicht leicht zu erhöhen.
Das ist aber in der Prognose von MüRü enthalten.
Das Aktienrückkaufprogramm lief/läuft wie geplant.
Somit wird der Gewinn je Aktie (leicht) steigen.
Alles in allem mMn ein klarer Kauf bei dem aktuellen Kurs.
Man braucht etwas Geduld 😉
hw_aus_s schrieb 23.01.26, 11:32
Natürlich kaufe ich gerne unter 500,-€mitdiskutieren »
Aber den tiefsten Punkt erwischen nur Lügner oder sehr glückliche.
Ich kaufe stufenweise ein, so wie ich zu Geld komme und der Nachkaufkurs immer mind. 4% unter meinem durchschnittlichen EK ist.
Hat sich bei anderen Papieren bewährt.
Aber den tiefsten Punkt erwischen nur Lügner oder sehr glückliche.
Ich kaufe stufenweise ein, so wie ich zu Geld komme und der Nachkaufkurs immer mind. 4% unter meinem durchschnittlichen EK ist.
Hat sich bei anderen Papieren bewährt.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte